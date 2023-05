Una encuesta le pone cifras a la sensación de inseguridad y el creciente temor a asistir a eventos o lugares públicos debido a la criminalidad extrema, robos y asaltos que se dan a diario, especialmente en zonas y ciudades de la Costa.

Por ejemplo, el 41 % de los consultados en el estudio dice haber sido víctima de robo en los últimos seis meses, o que el 44 % de sus familiares o amigos cercanos lo fueron también en los últimos tres meses.

De modo consecuente con ello, al menos cuatro de cada diez encuestados dicen que ahora evitan asistir a eventos o lugares públicos. Y otros cuatro reconocen tener miedo o preocuparse al estar en esa situación.

Así lo revela una encuesta del Centro de Investigaciones del Instituto Tecnológico Universitario Argos, efectuada en marzo pasado entre sus estudiantes y público en general.

Ese estudio sustenta una publicación de la entidad sobre el impacto psicológico y social de los actos de la delincuencia y el crimen organizado en los ciudadanos. “Esta ola delictiva trae consigo que los ecuatorianos vivan en zozobra, acarreando consecuencias negativas en los comportamientos sociales de la población, además del impacto perjudicial en la vida de las personas, desacelerando su calidad de vida y afectando la integración social”, especifica.

El estudio halló que el 42 % de las personas dicen sentir miedo ante situaciones cotidianas, como esperar a alguien en la calle o tomar el transporte público, asistir a un evento social o artístico, o comer fuera de casa.

Como es conocido, el Centro de Investigaciones recuerda que entre los efectos psicológicos más frecuentes en personas que han sido víctimas de actos delictivos están la ansiedad, la pérdida de la confianza, la modificación de la conducta/comportamiento, el miedo, pérdida de interés y motivación, preocupación, molestias en el estómago y tensión.

Nosotros evitamos ya salir. Si hacemos reuniones o celebramos un cumpleaños, todo lo hacemos en casa. No hay tranquilidad ni garantías para salir en paz.



Mariana Delgado,

ciudadana

Otro factor psicosocial afectado por la inseguridad es la afectación al bienestar, percibido como calidad de vida, advierte. “En este aspecto, dentro de los resultados se evidencia un incremento del trastorno evitativo de la personalidad, donde el 34 % de los encuestados indicaron que prefieren evitar lugares públicos o muy concurridos”, resalta.

Y advierte que esta problemática no solo implica un peligro para la integridad física y psicológica del individuo, sino que también afecta la economía de la ciudad y del país.

Según el Centro de Investigaciones de Argos, como parte del estudio incluyeron preguntas como cuándo fue la última vez que la persona fue víctima de un robo, notándose en los resultados una leve diferencia entre hombres y mujeres: ellas fueron víctimas más veces en los últimos tres meses.

La percepción de inseguridad crea el nerviosismo en la ciudadanía y las ganas de quedarse en casa. Miguel Canales Leon

Galo Cervantes, exdirector de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, coincide en que Ecuador vive una grave crisis de inseguridad que afecta a la gran mayoría de ciudadanos, “que han visto alterada su convivencia normal como consecuencia de los factores colaterales que la inseguridad muestra a través del intenso crecimiento de la criminalidad, el desinterés mostrado por las autoridades responsables de su control y las estrategias de la delincuencia organizada.

“El crimen organizado en América Latina ha definido estrategias no solo para mantener a nuestras sociedades en el miedo, acorralando a las fuerzas del orden, desestructurando la conciencia social y su imaginario, sino que muestra un gran interés por disputarse el poder político, invirtiendo en partidos y políticos”, sostiene el sociólogo.

El crimen organizado ha definido estrategias para mantener a nuestras sociedades en el miedo, acorralando a las fuerzas del orden y desestructurando la conciencia social.



Galo Cervantes,

sociólogo

A su criterio, estos grupos delincuenciales causan terror y consecuentemente el comportamiento ciudadano se ve alterado por el miedo, mientras promueven actividades que afectan la gobernabilidad y la calidad de vida. “Es lo que crea el nerviosismo, el quedarse en casa, ver una moto y esconderse”, agrega.

A criterio del sociólogo Galo Cervantes, la colectividad debe tratar de dejar el miedo y asumir mejores niveles de comportamiento positivo, como los casos de organización social que empiezan a escucharse en varios lugares de Guayaquil y otras ciudades.

Adela Casanova, quien habita en la ciudadela La Garzota, corrobora lo que dicen los especialistas y advierte sentirse así desde el año pasado. “Cuando empecé a ver que la delincuencia y la violencia atacaban a cualquier hora del día y sector, dejando además víctimas colaterales, incluso niños, sentí ganas de no querer salir nunca de casa. Ahora incluso barajo la idea de irme del país. No quiero estar aquí. No quiero que mis hijos estudien aquí. Nuestro ritmo de vida ha cambiado totalmente. Hemos perdido la libertad y eso no lo tolero más”, reconoce.