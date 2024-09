En Mucho Lote 2 denuncian incremento de extorsiones en locales comerciales

El miedo de la ciudadanía por los casos de extorsiones en Guayaquil no cesan. EXPRESO pudo conocer que la situación se ha agravado durante las últimas semanas en Mucho Lote 2.

"Me dejaron un papel en el local y seguido de eso me llegaron mensajes con fotografía y videos con amenazas. Todos estamos aterrados, no sabemos qué hacer", dijo a este Diario un hombre, que recientemente fue advertido por una banda delincuencial.

El propietario de un local comercial prefiere no decir su nombre por miedo a los ataques, pero explica que el pedido de los delincuentes es que se pague $ 100 semanal para que les "brinden seguridad".

Este testimonio se suma a varios más que declaran que los casos de extorsiones se han incrementado durante las últimas semanas en este vecindario.

El sector da recomendaciones ante esta situación

Ante la situación que viven los moradores, cuenta oficial de X del Comité pro mejoras de Mucho Lote 2 han enviado una lista de recomendaciones a los residentes del sector

No compartas tu número de teléfono públicamente: intenta mantener los números solo para clientes confiables o en plataformas seguras.

Cuidado con los mensajes extraños: no abras imágenes o mensajes de números desconocidos.

Denuncia a las autoridades: si recibes un mensaje extorsivo, bloquea el número, no respondas, guarda evidencia y contacta a las autoridades.

No accedas a las demandas: nunca entregues dinero o información personal a extorsionadores.

Cambia regularmente los números de contacto en tu negocio: esto puede evitar que se usen de manera indebida.

Según la misma cuenta, el modus operandi de los delincuentes se basaría en una intimidación imprecisa ya que los extorsionadores por lo general no conocen al dueño del negocio y obtienen los números telefónicos de letreros y publicidades.

Ante la situación de inseguridad proponemos estas recomendaciones. pic.twitter.com/4MTIAeJP2L — Urbs_MuchoLote2 (@Urb_MuchoLote2) September 16, 2024

