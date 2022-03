“Todo el día perdido por la falta de luz. No hemos podido vender nada”, reclamó Felipe Manjarrez, administrador de un negocio de artículos de bazar al por mayor. Según los comerciantes de las calles Luque y Pedro Carbo, desde las 9 de la mañana se fue la energía eléctrica en el sector. Hasta el cierre de esta edición, la luz no regresaba.

Los propietarios de los locales se mostraron angustiados, pues consideraron un día menos en su trabajo. “¿Quién nos repone este día? No entendemos lo que pasó, apenas se fue llamamos a los encargados de la eléctrica, pero hasta ahora no han resuelto nada”, dijo molesto Manjarrez.

Según personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el daño fue registrado a las 11:00. Argumentaron que un cable subterráneo de media tensión se quemó, debido a que los roedores lo rumiaron. Además, el mal tiempo hizo que los trabajos tarden más de lo esperado.

A media cuadra de Luque se encuentra un local de comida, sus trabajadores lamentaron la situación. “Nos hemos quedado con la comida hecha. Solamente han venido los clientes fijos, pero muchas personas entran y al ver que no hay luz, se van”, dijo Javier Córdoba, encargado del lugar.

Los comerciantes se encontraban muy molestos Freddy Rodriguez

“Mejor busquemos otro lugar, aquí hace mucho calor”, murmuraban dos personas que se retiraban del sitio al percatarse de la ausencia de energía eléctrica.

En la manzana afectada hay al menos 12 locales comerciales que sufrieron lo mismo. Los vendedores de mochilas no tuvieron otra opción que poner sus productos a la calle para ver si vendían algo. “Adentro es todo oscuro, así que optamos por sacar la mercadería. Hay que ingeniárselas, si no no vendemos y no comemos”, dijo Ana Armas, vendedora del pequeño local.

Por otra parte, quienes trabajan cerca de la zona también se vieron afectados. “Nosotros venimos siempre aquí en la tarde, pero los postres no están en buen estado, ahora debemos caminar unas cuadras más para buscar otra”, dijo Carla Marques, de la Corporación Financiera Nacional, al referirse a una conocida panadería del sector.

La presencia del carro de CNEL, que estuvo por al menos dos horas estacionado en el lugar donde se identificó el fallo, también causó molestias a los conductores que tenían que maniobrar para atravesar la calle Luque. Al sitio llegaron agentes de la ATM para tratar de controlar la situación.