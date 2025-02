Lluvias alteran el calendario: 187 colegios implementan nuevos planes de clases

El Ministerio de Educación ha implementado un total de 187 planes de continuidad educativa en respuesta a las fuertes lluvias que afectan las provincias de la Costa, especialmente la zona del Litoral. Estas medidas, según indicó la cartera de Estado la noche del 24 de febrero, buscan garantizar que el proceso de enseñanza no se interrumpa, a pesar de las adversas condiciones climáticas.

¿En qué consisten las medidas adoptadas?

Como parte de estas estrategias, se activarán alertas tempranas a través del Inocar y el Inamhi, que informarán sobre posibles lluvias intensas y oleajes peligrosos, con el fin de proteger a los estudiantes. Además, los planes incluyen actividades pedagógicas que los estudiantes podrán realizar desde sus hogares, utilizando fichas y recursos educativos a distancia.

La ministra de Educación, Alegría Crespo, destacó que esta iniciativa será clave para asegurar la continuidad del aprendizaje, calificando este enfoque como un avance importante en la educación. De los 187 planes, 28 tienen un carácter temporal, permitiendo que los estudiantes solo asistan para rendir exámenes.

La decisión genera debate en los padres

La decisión de que las clases no sean presenciales, por un lado convence a los padres que han denunciado que los centros educativos están en mal estado, lo que pondría en riesgo a los alumnos y educadores en esta época; pero por otro, genera preocupación por la "experiencia ya vivida de las clases a distancia".

"Desde que llegó la pandemia y, luego, por las emergencias en materia de seguridad, muchos chicos se vieron obligados a estudiar en casa, lo que no fue favorable. Fue público que no aprendieron como debería, según el cronograma; y que si de conectarse se trataba, las trabas eran múltiples por las familias no contar con internet o facilidades -muchas veces económicas- para acceder a las distintas plataformas. Por lo tanto es un tanto desalentadora la situación, cualquiera que sea afecta al estudiante", pensó Claudia Moreno, madre de dos menores que cursan la primera en un colegio de Durán.

Días atrás, EXPRESO publicó una nota en la que evidenció la preocupación de padres y maestros en torno al estado en el que se encuentran los centros educativos de ciudades como Guayaquil y Durán.

Las paredes, techos y pilares agrietados de los planteles, los sistemas de saneamiento obsoletos y el deterioro de las zonas comunes son los problemas recurrentes que no han sido atendido en años, denunciaron a EXPRESO.

Invierno. Los daños preexistentes en instituciones educativas son acentuados por las lluvias. CARLOS KLINGER

Según detalló Hilario Beltrán, ex dirigente de la Unión Nacional de Educador (UNE) en Guayas, el 90 % de las instituciones en la provincia arrastran daños estructurales desde hace más de 10 años, los cuales no han sido atendidos.

Ante esta situación, el cuerpo docente -dijo- se ha visto obligado a recurrir a los padres de familia, quienes mes a mes deben aportar entre 1 y 10 dólares por estudiante. Estos fondos se destinan a realizar reparaciones urgentes y a la compra de materiales esenciales, como pizarras, ventiladores e incluso proyectores, para mejorar las condiciones de enseñanza.

"Vamos a ver ahora cómo nos va. El invierno llega siempre, a veces más fuerte que otras temporadas, pero siempre llega. La prevención debe ser vital en este tema. Lamentablemente esa palabra no ha sido tomada en cuenta por las autoridades en años", alegó Rosendo Castañeda, guayaquileño y padre de un menor de 9 años.

