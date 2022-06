La llegada de una obra irrita frente a otras que hacen falta en la ciudad

Las aceras estrechas, con obstáculos, o en mal estado, son los reclamos que denuncian residentes de diferentes sectores de Guayaquil. Una realidad que inquieta a moradores de la intersección de Piedrahíta y José Mascote, en el barrio Orellana, por la llegada de una obra en la angosta acera: semáforos que pretenden instalarse con un sistema de pulsador.

Ana María Arosemena denuncia a Diario EXPRESO que su vivienda colinda con la estructura, por lo que avizora que tendrá problemas cuando transiten por allí. A unos pasos hay otro elemento urbano: un poste de alumbrado público que sostiene una señalética.

Ella lo califica como una traba y cuestiona la socialización que haya hecho en el barrio la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y también por qué fue colocado anexo a la puerta principal de su domicilio.

“Lo que ahora tendré cuando abra la puerta es encontrarme con un poste. Así como en otros sitios, las veredas aquí son demasiadas pequeñas y con esto no tendremos ni espacio para caminar y me tocará saltar a la calle. No es justo”, se queja Arosemena, al asegurar que la opción más viable era que esté en la esquina, pero no.

Una obra debe ser socializada. Me dijeron que habían venido y no me encontraron, incluso el poste lo iban a colocar afuera del garaje y se dieron cuenta y lo movieron más adelante

Ana María Arosemena, moradora

Al tener un futuro pulsador, que permitiría la movilidad de personas en sillas de ruedas; la mujer critica el hecho de que en este tramo, del emblemático vecindario, la autoridad no haya planteado en primer lugar la creación de rampas.

Este Diario consultó tanto a la ATM como al Municipio cómo se pretende que la infraestructura no se convierta en una traba debido a que la acera es angosta y por qué no se ha previsto realizar inicialmente las pendientes. Hasta el cierre de esta publicación, las respuestas no llegaron. Tampoco hubo una contestación en torno a si socializaron con los habitantes de esta bifurcación y cuál es la radiografía de la tarea que se prevé levantarse en el sitio.

Hecho. La obra se ejecuta en una intersección del barrio Orellana. amelia andrade

Carlos Rodríguez, otro residente del barrio Orellana, sí aprueba que se coloquen semáforos de este tipo en la zona. Sin embargo, se suma al criterio de su vecina y argumenta que si la autoridad apunta a convertir este espacio público en amigable con las personas que tengan alguna discapacidad, subraya, no se lo está haciendo de la forma correcta. “Si alguien va en una silla de ruedas por ahí no podrá pasar, por eso deberían buscar una solución, con otro tipo de postes que ocupen menos espacios, sobre todo en estas aceras. Peor si pasa alguien gordo”, comenta el ciudadano.

Al frente del domicilio se encuentra otro espacio en el que se pretende, asimismo, levantar otro semáforo, aunque allí no hay una vivienda.

El peligro ronda en el barrio y los habitantes temen que por estos objetos se vean obligados a saltar a la calle. Así opina Jacinto Calderón, trabajador y morador de la zona. Aunque aún no se levantan las estructuras, desde ya él se siente afectado. “Nos tocará ir a la vía y no entiendo por qué tantas veces cambian el sentido de la José Mascote, o sea, más riesgo”, sentencia.

Sitio. En el barrio denuncian que personas ingresan a casas abandonadas y ocupadas. Cortesía

En el sector se lamentan que no aterricen otras tareas que hacen falta como, por ejemplo, el arreglo de las luminarias apagadas de la José Mascote o Los Ríos, y un sistema de videovigilancia. En el barrio están cansados de los constantes robos a los inmuebles.

Arosemena tiene fotografías de personas que trepan fácilmente por las fachadas de las viviendas, ya sea en las que se encuentran abandonadas u ocupadas, y donde los maleantes se sustraen hasta los cables de los aires acondicionados.

La puesta en marcha de cámaras con megafonía, que alerten cuando ocurran este tipo de hechos, también es un pedido que lo llevan solicitando los trabajadores de esta zona, donde se presentan problemas con consumidores de drogas en los pequeños parques.

“Así como hay en otras partes del norte o centro, deberían estar esas herramientas que anuncia el Cabildo en sus redes sociales. Al barrio Orellana le falta eso, una intervención completa donde, por supuesto, prime la seguridad”, recalca Sonia Macías, otra residente del emblemático sector.