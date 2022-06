“Cruzar por esta calle es un peligro constante. Se me ponen los pelos de punta cuando veo a ancianos haciéndolo”, dice Carlos Montenegro, residente de Sauces 1, quien hace un llamado a las autoridades para buscar una solución al problema de la avenida Agustín Freire, en el norte de Guayaquil.

Entre las calles Isidro Ayora y Guillermo Pareja Rolando, los moradores y visitantes de Sauces 1 y La Garzota 1 a diario se las ingenian para cruzar la avenida sin sufrir algún percance. Los vecinos aseguran que este problema ya ha dejado hasta fallecidos. “En enero, un abogado de la tercera edad fue arrollado por un auto y perdió la vida. Vivimos asustados, necesitamos una respuesta”, expresó angustiado René Ramos, de 53 años.

El pedido de la ciudadanía es la instalación de un semáforo para evitar estos accidentes. “Desde hace muchos años venimos pidiéndolo en este sector, pero no recibimos ninguna respuesta de las autoridades. ¿Esperan más fallecidos?”, reclamó enérgica Nathaly Peñaherrera, residente de la Garzota 1. Se detecta exceso de velocidad.

Sobre la avenida está ubicado un popular centro comercial, al que acuden -a diario- decenas de personas, quienes corren peligro.

“Hace tres años yo recolecté firmas, me fui a la Comisión de Tránsito a pedir una solución y me dijeron que no tenían dinero para hacerlo y que lo ponga el centro comercial. Yo creo que ellos no tienen por qué hacerlo. Necesitamos ayuda urgente”, reclamó Nelly Velasco, residente de Sauces 1.