Les cayó un puente y viven para contarlo

La noche del lunes ambos se salvaron de morir, o al menos de sufrir heridas graves. Ambos se movilizaban en un auto en el instante en que colapsó un paso peatonal elevado de la avenida de las Américas, por el fuerte choque de un volquete. César Castro Guerrero y Roberto Simon López coinciden en que Dios les dio otra oportunidad de vida, luego de que el material metálico y el hormigón del puente que cayó sobre ellos no les ocasionó heridas de consideración.

Castro, el conductor, de 23 años, sufrió leves heridas en el brazo izquierdo y el rostro. El acompañante, de 20, permanece internado hasta confirmar si hubo alguna afectación en el tabique, donde sufrió golpes.

El primero está próximo a incorporarse como médico. Parte de sus estudios los costea ofreciendo el servicio de movilización en el vehículo de su padre y mediante una de las aplicaciones móviles.

A las 20:50, Simon solicitó una carrera desde la Universidad Laica hasta el sector San Eduardo, suroeste de Guayaquil. Era la oportunidad del joven conductor, quien aprovechó que habita a un kilómetro, en la ciudadela La Atarazana, para ofrecer la cobertura. Antes de salir, les prometió a sus familiares que retornaría pronto.

Sin embargo, no habían transcurrido ni cinco minutos desde que se embarcó el pasajero cuando en el otro carril ambos observaban sorprendidos cómo el balde del volquete impactaba de manera brusca con la caminera del puente.

Precaución. Roberto Simon aún permanece internado. Seguirán evaluando su salud. Marcelo Gutiérrez

“En cuestión de segundos, sobre el parabrisas del vehículo cayó la enorme estructura... Imaginaba lo peor, porque prácticamente nos rozó y aplastó el auto”, comentó Castro, mientras abandonaba en silla de ruedas el área de emergencias del hospital Luis Vernaza, cerca de las 11:00 de ayer.

El joven resaltó la solidaridad de transeúntes y conductores que los ayudaron a salir en medio del material retorcido. “Apenas atiné a comunicarme con mi padre, pedí que se calmara, que estaba bien”, señaló a Diario EXPRESO.

La familia de Castro prefiere no opinar acerca de una posible demanda, más aún cuando se desconoce el paradero del responsable del siniestro.

Sobre ese tema tampoco se ha pronunciado Roberto Simon, quien permanecerá asilado en la clínica Kennedy hasta confirmar su estado de salud.

El joven, quien labora en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), también agradeció a las personas que les dieron los primeros auxilios. “¿Estás bien? Tranquilo, ya viene la ambulancia, ya vamos a ayudar al conductor”, es lo que recuerda de ese instante, sin lograr ocultar los nervios cuando vienen a su mente los hechos.

Para ambos chicos, fue una bendición que durante el accidente no hubiera peatones en el paso. De lo contrario, en este momento se hablaría de una tragedia con víctimas, incluidos alumnos de la unidad educativa Simón Bolívar y de la Universidad Laica.

Riesgo. Las condiciones en que quedó el vehículo evidencian el peligro que corrieron el conductor y el pasajero. Marcelo Gutiérrez

Investigación

El camión, con revisión solo visual

Solo con 7,5 de los 30 puntos posibles cuenta la licencia del conductor que fue hallada en el vehículo responsable del siniestro. Una de las infracciones sancionadas, según el documento, es el exceso de velocidad, que además sería la presunta causa del hecho registrado en la avenida de las Américas.

Luis Lalama, director de Control de Tránsito, también confirmó que el vehículo involucrado, de placa KAA-951, registra su última revisión en el 2018, en Huaquillas, El Oro. Esa inspección fue solo visual, no técnica.

El Municipio

Los 64 pasos no están asegurados y los nuevos tendrán 6 metros de alto

No hay un seguro para los 64 puentes peatonales que existen en Guayaquil, pero debería haberlo, admite Carlos Vera Mutre, nuevo director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil.

“Yo coincido en que la cultura del seguro, que no es una cultura ecuatoriana, debe ir poco a poco afianzándose acá. (...) No se sabe (cuán fácil o no es asegurarlos), porque no se ha intentado”, manifiesta.

Asimismo, explica que fue fortuita la caída del puente sobre la avenida de las Américas, frente al colegio Simón Bolívar. “No es cuestión del estado de los materiales, ni de la calidad del mismo”, añade.

Dicho puente, colapsado el pasado 2 de diciembre de 2019, medía 4,5 metros de altura, conforme a los datos que facilitó Vera. Al respecto, aclara que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha “establecido regulaciones para que los nuevos pasos se construyan a seis metros”. Sin embargo, descarta que haya un “un plan de reposición” para los ya existentes.

Nelson Álvarez, experto en diseño vial y docente, coincide en que aumentar dos metros de altura a los puentes y mejorar el control de tránsito de los vehículos pesados ayudará a reducir la cantidad de accidentes; pero, afirma, no solo debe aplicarse para los nuevos, sino también cambiar los que ya están construidos. “De hecho, la Asociación de Transportes de Estados Unidos establece un alto de 6 metros con 15 centímetros”.

Según Vera, el departamento de Obras Públicas analizará la construcción de un paso provisional y de uno definitivo. Este último, estimó, estará listo en seis meses, a un costo aproximado de $ 600.000. “Afrontamos los gastos con presupuesto municipal”, pero aparte hay un camino legal independiente contra el responsable, señaló.

Como ejemplo de la nueva altura que tendrán los puentes, cita al nuevo de la avenida Narcisa de Jesús, que también sufrió un daño similar en 2017, cuando lo chocó un volquete con el balde alzado. La reparación de esa infraestructura costó alrededor de $ 100.000. EOS

Para saber

Disposición

La ordenanza establece que luego de las 20:00 pueden circular dentro de la ciudad vehículos pesados, respetando el límite de velocidad, que es de 50 km/h.

Verificación

Una inspección de los pasos peatonales y puentes se efectuó luego del terremoto del 16 de abril del 2016.

Cronología

23/08/2017

Un volquete, que no estaba matriculado desde 2013, cruzó por la autopista Narcisa de Jesús, con el balde alzado. El chofer huyó y no hubo heridos. No había peatones cruzando por el puente en aquella fecha. Ese paso se encuentra habilitado actualmente.

08/08/2018

Una plataforma que transportaba una retroexcavadora impactó el puente peatonal que comunicaba al Riocentro Los Ceibos, en la avenida del Bombero.

02/12/2019

Un volquete, con una supuesta falla mecánica, habría elevado el balde y chocó un paso de la avenida de las Américas. Un auto con dos personas quedó bajo la estructura.