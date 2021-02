Largas filas de usuarios en los exteriores de la Cancillería Zona 8

Largas filas de usuarios se observan en los exteriores de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que funcionan en el edificio del Ministerio del Litoral de la Zonal 8, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil.

Esto se debe a la reanudación, de manera presencial, de varios servicios que fueron suspendidos hace dos semanas por casos de COVID-19 en algunos empleados de la mencionada institución.

La jornada presencial se retomó el miércoles pasado, luego del feriado de Carnaval, con un número reducido de empleados, luego de que las pruebas para Covid-19, practicadas por el Ministerio de Salud, dieron resultados negativos, informó Gloria Polastri Amat, coordinadora zonal 8 de Cancillería Ecuador, quien este viernes 19 de febrero inspeccionó el desarrollo de las labores en esa dependencia.

En los exteriores de esa dependencia había una larga fila de ecuatorianos y extranjeros que tuvieron citas programadas para solicitar certificación de documentos públicos emitidos por el Estado y que van a ser presentados en otros países.

La atención en la Cancillería de la Zona 8 se realiza bajo un cronograma específico. Miguel Canales / EXPRESO

Ellos pedían ser atendidos en sus diferentes pedidos. “Tengo cita hoy para sacar una visa, pero me dicen que venga la próxima semana porque este servicio se atendió ayer. si me hubieran avisado con anticipación, me hubiera ahorrado el viaje desde Ventana (provincia de Los Ríos)”, indicó Estefanía Gavilánez, de nacionalidad colombiana.

En cambio, Luis Pineda, venezolano, estaba contento porque pudo obtener la orden de cedulación. “Por fin logré este objetivo; ahora debo ir al Registro Civil para tramitar el documento”, manifestó.

Polastri informó que para atender la demanda de servicios presenciales generada desde el 4 de febrero, se realizan jornadas de atención de acuerdo a una planificación específica. Por ejemplo: el miércoles se atendió apostillación y legalización de documentos;el jueves, visas temporales y permanentes; y este viernes solo se estaba otorgando órdenes de cédula temporal y permanente.

La funcionaria aclaró que la atención es solo para las personas que cuenten con una cita generada por el sistema del 4 al 19 de febrero. El usuario deberá presentar la cita impresa, además de los requisitos completos del servicio que solicite.

El lunes, martes y miércoles de la próxima semana se aplicará la misma planificación de atención de los usuarios, por lo que las autoridades de la Cancillería aseguran que estarán al día en el despacho de los trámites rezagados durante las dos semanas de suspensión de los servicios.

“A partir del jueves atenderemos las solicitudes en todos los servicios, de acuerdo a las citas generadas por el sistema”, puntualizó Polastri.