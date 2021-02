Cancillería de la Zona 8 suspende servicios por casos de COVID-19 en varios empleados

Los servicios que prestan las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que funcionan en el edificio del Ministerio del Litoral de la Zonal 8, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, están suspendidos desde el jueves pasado.

Voceros de la entidad informaron que varios casos de COVID-19 detectados en empelados, obligó al cierre de las dependencias de esta entidad donde se atienden a ecuatorianos y extranjeros que requieren de certificación de documentos públicos emitidos por el Estado y que van a ser presentados en otros países, dando validez a dichos documentos en el exterior.

La @CancilleriaEcZ8-Guayaquil, se encuentra atendiendo al público de manera virtual, debido a que una cantidad importante de funcionarios han sido afectados por la covid-19. ➡️ https://t.co/kb7GNnnX4n



Para información sobre estados de trámites: servicioscz8@cancilleria.gob.ec pic.twitter.com/7gCbyEFj07 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) February 9, 2021

La puerta principal del edificio zonal está cerrada. No hay ningún aviso que anuncie de la suspensión de los servicios. Tampoco hay funcionario o empleado que informe sobre esta situación, que ha originado malestar en cientos de personas que acudieron a esa dependencia para realizar algún trámite, pero no logran su objetivo.

Suspenden loas labores y no se toman la molestia de avisar para no venir a perder el tiempo. Ahora no sé para cuándo me darán una nueva cita. Mariuxi Mendoza, ecuatoriiana

“Me tocaba apostillar un documento en la Cancillería, pero me encuentro con las puertas cerradas. Nadie se tomó la molestia de avisarme que había este problema para evitarme tremendo viaje”, dijo molesta María Saona, de nacionalidad colombiana, al añadir que necesita este documento que le servirá para realizar algunos trámites en su país de origen.

La misma indignación mostró Samuel Carranza, ecuatoriano quien acudió por igual trámite. “Si no fuera por los vendedores que hay aquí afuera, no me hubiera enterado que estos servicios están suspendidos. Estuve una hora preguntando y nadie me dada una explicación del por qué las puertas estaban cerradas”, manifestó.

Nadie ofrece información sobre cuándo se reanuda la atención. Por lo menos hubieran puesto un letrero con algún mensaje, para no andar preguntando a una y otra persona. Vicente Estupiñán, de nacionalidad colombiana

Diario EXPRESO quiso conocer sobre lo sucedido, pero los guardias de seguridad del edificio informaron que no estaban autorizados para dar información. Tampoco permitieron el ingreso del personal periodístico que pidió hablar con la administradora. “Ella no se encuentra en este momento y no sabemos cuándo ni a qué hora vendrá”, fue lo único que respondió un uniformado.

No obstante, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informaron que efectivamente las actividades están suspendidas en esta dependencia, debido a que varios empleados dieron positivo para COVID-19. “No sabemos cuándo se reanudarán las labores, pero en las próximas horas emitiremos un comunicado donde daremos a conocer más detalles sobre esta situación. El documento será subido a las redes sociales de la institución”, señaló Priscila Villalva, directora de comunicación de la Cancillería Zona 8.

La entrega de pasaportes, por parte del Registro Civil, se realiza con normalidad. JIMMY NEGRETE / Expreso

En el edificio del Gobierno Zonal funcionan dependencias de otros ministerios como Obras Públicas, Finanzas y Agricultura; así como oficinas de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Pasaportes, entre otras.

Esta última estaba atendiendo con normalidad, de acuerdo al aforo permitido y a través de un cronograma de citas que los usuarios obtienen por medio de la página web de la institución. Los usuarios ingresaban por la puerta de la parte posterior del edificio, luego de pasar los registros que realizaban personal de seguridad. A las personas que no tenían cita se les impidió el acceso.