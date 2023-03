La noche del martes, dos sujetos armados y a bordo de una motocicleta lanzaron un explosivo en la panadería Erick, ubicada en la avenida Luis Plaza Dañín, en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil.

Guayaquil: Todo lo que se sabe de explosión en la Panadería Erick Leer más

Testigos indicaron que los criminales, antes de arrojar el artefacto, amenazaron con una pistola a los trabajadores y a los moradores.

Abraham Cevallos, relacionista público de la panadería, explicó que no han recibido amenazas y que les tomó por sorpresa el atentado. Sin embargo, considera que el bombazo a una de las tres sucursales de la panadería podría tratarse de un amedrentamiento dirigido a los locales del sector. “Moradores y propietarios de negocios están organizados, hemos colocado cámaras en las esquinas, previendo que podría pasar algo así. Esperamos que la Policía dé con los responsables”, manifestó.

#GUAYAQUIL | Fue una noche de terror para los empleados de una panadería del norte de la urbe. Criminales llegaron en una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra la puerta enrollable del negocio ubicado en la ciudadela Kennedy.



Todo lo que se sabe de este atentado ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) March 8, 2023

Sin embargo, la ciudadanía se mantiene en alerta tras lo ocurrido, pues no quiere que la escena se repita y que, en una próxima ocasión, haya víctimas. "Pienso que quieren amedrentarnos y por eso debemos todos activarnos. La ciudadela últimamente se ha convertido en un punto crítico. Roban todos los días a las familias; roban incluso en una joyería a plena luz del día, ingresando a un reconocido hotel. Le dan bala a un sujeto cerca de una zona comercial llena asimismo de guardias..., entonces algo está pasando", señaló Jonathan Pillasagua, quien habita en el vecindario.

ASALTAN ENVLA PUERTA DE SU CASA A UNA MUJER EN LA KENNEDY NORTE EN GUAYAQUIL pic.twitter.com/ufTMXIXEFP — Juan Ramon Castillo (@JuanRamonCast12) March 6, 2023

El robo a la joyería Plaza Vedome y un atentado alarmaron a la ciudadela Kennedy Leer más

Para la comunidad, la Policía debería analizar a profundidad qué está pasando y por qué de un momento a otro, la ciudadela Kennedy y las calles aledañas o que se conectan con ella se han convertido en el blanco de los hampones. "Quizás me equivoque, quizás no; pero pienso que los ataques a este barrio se han incrementado. Quizás sea coincidencia, no lo sé. El punto es que no debemos permitir que exploten más espacios. Así sea un daño pequeño el que generan. El punto es que no debería pasar esto. Así, ni siquiera saldremos a tomar aire. Si no estamos en paz ni siquiera al comprar el pan, ¿de qué estamos hablando?", agregó Jorge Álava, quien tiene su vivienda en la calle donde cayó el explosivo.

Andrés Loayza, quien tiene un negocio en la arteria, asegura que ha pensado en cerrar su local por lo que está pasando. "Y no por lo que pasó en la panadería, sino por toda la inseguridad que estamos viendo en el barrio y la ciudad como tal. Así no se puede trabajar. No podemos desconfiar de todo, no podemos mirar mal a todos como prevención, ni podemos tampoco seguir invirtiendo en seguridad, porque no hay nada que evite lamentablemente el delito. La solución va por otro lado: mano dura en las leyes; jueces y fiscales que no sean corruptos; un cambio integral en los barrios que no tienen nada", pensó.