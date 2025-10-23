Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

cancha universidad de guayaquil
En las instalaciones de la Universidad de Guayaquil se disputarán los Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios.CORTESÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios: cuándo y dónde se harán

Delegaciones de once universidades de Ecuador participarán en este encuentro de confraternidad docente

Las canchas de la Universidad de Guayaquil serán el escenario para la realización de los III Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios.

RELACIONADAS

La actividad es organizada por la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FEPUPE), que calificó al evento como un "importante encuentro de confraternidad universitaria".

Delegaciones de once universidades han confirmado su asistencia "para respaldar este importante encuentro de confraternidad universitaria", indicó la organización.

En la inauguración, prevista para las 17:00 de este jueves 23 de octubre, se prevé la participación del rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán Peña, y de otras autoridades.

feria para perros en Guayaquil

Feria canina gratuita habrá en el Malecón del Salado

Leer más

Deportes que estarán en competencia

En los Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios se disputarán partidos de fútbol, baloncesto, ecuavoley, tenis de mesa y de campo, así como competencias de atletismo y natación.

En esta tercera edición del torneo también habrá los tradicionales juegos de mesa como cuarenta y póker.

Los Juegos culminarán el próximo sábado 25 de octubre, cuando se realizará la ceremonia de clausura.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Riesgo de fuga y poder político: razones del pedido de prisión para Serrano y Jordán

  2. ¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos, la nueva boyband de Hybe?

  3. Woody Allen y Timothée Chalamet, una colaboración que salió mal: aquí los detalles

  4. Noboa agradece a Latacunga por acoger sede presidencial: "Se sostuvo la esperanza"

  5. Festival de Cine Europeo: cuándo y qué películas habrá gratis en Guayaquil y Durán

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  3. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  4. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

  5. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 22 de octubre

Te recomendamos