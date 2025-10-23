Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios: cuándo y dónde se harán

Delegaciones de once universidades de Ecuador participarán en este encuentro de confraternidad docente

En las instalaciones de la Universidad de Guayaquil se disputarán los Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios.

Las canchas de la Universidad de Guayaquil serán el escenario para la realización de los III Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios.

La actividad es organizada por la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FEPUPE), que calificó al evento como un "importante encuentro de confraternidad universitaria".

Delegaciones de once universidades han confirmado su asistencia "para respaldar este importante encuentro de confraternidad universitaria", indicó la organización.

En la inauguración, prevista para las 17:00 de este jueves 23 de octubre, se prevé la participación del rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán Peña, y de otras autoridades.

Deportes que estarán en competencia

En los Juegos Deportivos Nacionales de Profesores Universitarios se disputarán partidos de fútbol, baloncesto, ecuavoley, tenis de mesa y de campo, así como competencias de atletismo y natación.

En esta tercera edición del torneo también habrá los tradicionales juegos de mesa como cuarenta y póker.

Los Juegos culminarán el próximo sábado 25 de octubre, cuando se realizará la ceremonia de clausura.

