Guayaquil continúa siendo una de las ciudades más inseguras de Ecuador. Este fin de semana una joven denunció ser víctima de acoso sexual con agresiones físicas en una calle de la urbe.

Un hombre que cruzó a su lado le agarró un glúteo y la mujer reaccionó con insultos, esto provocó que el sujeto se le fuera encima y la golpeara en repetidas ocasiones, además de intentar tocar nuevamente sus partes íntimas.

"Me pisó las piernas, me alzó el vestido y metió sus manos dentro de mi ropa interior (...) como no permití que pase a mayores, yo me movía muchísimo, no dejaba de patearme", cuenta Nicole en un video que publicó en su cuenta de Tik Tok.

Luego de estrellarla contra el piso, propinarle golpes en la cabeza, boca, pómulo y otras partes del cuerpo, además de escupirla e insultarla, el sujeto se fue "caminando campante", agrega Nicole.

La joven se bajó el vestido y se colocó en posición fetal esperando que alguien se acercara a ayudarla, pero la ayuda no llegó.

Nadie me ayudó, pasó gente y nadie me ayudó a pararme, nadie se acercó Nicole Ramos

Agradece estar viva y no ser una victima más de violación. Finalmente añadió "hago este video para que tomen conciencia y si ven que una mujer está en peligro en la calle, por favor ayúdenla y no la dejen sola".