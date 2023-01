La tarde del 17 de enero un conductor prendió en llamas su vehículo en las calles Machala y Manabí, tras haber sido detenido por agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Tras la viralización del video donde se capta el hecho, un mar de opiniones ciudadanas se desataron, aquellas defendiendo al automovilistas y otras tildándolo de iracundo. Que no había razón de haber actuado de esa manera, decían.

Situación La emergencia luego fue controlada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El conductor, conocido como 'Macuito', un hombre de 50 años, tomó esta acción tras el intento de que sea retirado su vehículo por parte de la ATM, pues este no contaba con matricula, ni la documentación pertinente; como publicó antes EXPRESO.

El alcalde a cargo, Josué Sánchez se pronunció ante este hecho, calificándolo como vandalismo, al igual otros ciudadanos.

“El vandalismo no puede ser justificado porque una camioneta que no tenía placas, que rodaba en evidente estado de deterioro, al ser detenida por agentes de la ATM para pedir sus documentos, no los presentó. La última matriculación del carro fue hace 8 años en Yaguachi. Dijo que no tenía licencia, ni cédula. Correspondía retirar el vehículo y llevarlo al canchón. Elseñor decide incendiar el carro y huir”, dijo Sánchez.

Agregó que ante esta situación, se mantendrán realizando los controles pertinentes en la zona.

Hay ciudadanos que han apoyado el accionar del dueño del vehículo quemado. "Siempre es lo mismo, a veces por lo más mínimo te requisan en carro y son costos enormes para sacarlo", señala Sebastián Ojeda, ciudadano.

Asimismo, también están quienes repudian este tipo de acciones, pues señalan que su accionar no es el debido cuando el tiene la culpa. "Solo por no cargar la licencia tuvieron que haberlo multado y quitado el carro. Pero quemarlo, eso fue muy dramático. Pudo haber causado daños a las personas en los alrededores. Si es infractor, debió ser multado. No entiendo cómo hay quienes defienden ese accionar. Es ilógico e irresponsable", comentó Ruth Ochoa.

Para Ángel Yúnez, conductor guayaquileño, este tipo de acción no debió ser tolerada. "Lo quemó en media vía, eso es vandálico. Por más que el conductor haya querido evitar que se lleven su vehículo, no debió actuar así. Hay normas y normas. Para empezar debía estar al día. Eso bastaba para evitar toda esa vergonzosa escena", indicó.