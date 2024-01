Guayaquil: Tras la jornada de terror, la Aerovía se suspende de forma temporal

Tras la jornada de terror registrada este 9 de enero en Guayaquil, el servicio de transporte público aerosuspendido Aerovía queda suspendido de forma temporal. Así lo dio a conocer el Municipio de Guayaquil que horas antes informó que la Metrovía tampoco estará operando.

Según el comunicado oficial, sobre cuándo se reanudará el servicio el Municipio informará únicamente a través de los canales oficiales.

"Las condiciones actuales no permiten la operatividad normal del servicio ni garantizar la seguridad de sus usuarios", refirió el documento.

En varias estaciones de la Metrovía se evidenciaron aglomeraciones de personas debido a la falta de buses articulados y alimentadores. Algunos demoraron al menos una hora en pasar por cada parada, situación que llenó de zozobra a los ciudadanos.

Para Nicole Álvarez, usuaria de la Metrovía, fue una pesadilla movilizarse en los articulados. "Nunca he sentido tanto pánico como hoy, se me cortó la respiración. Me sentí el blanco de los terroristas. Quise bajarme y dudé; dudé también al subir. Hoy ha sido un día escalofriante", admitió.

Jeremías Gallegos, usuario de la Metrovía, exhortó a las autoridades a fortalecer el control al menos dos semanas en cada una de las estaciones, estén o no operativas. "Siento que el servicio de transporte público urbano puede ser el blanco de los delincuentes. Si fueron capaces de entrar a un canal de televisión, son capaces absolutamente de todo... En lo personal, no me movilizaré en bus, Metrovía, ni Aerovía al menos tres semanas. Lo haré en bicicleta, demoraré más, pero estaré más seguro. Al menos eso creo", apuntó.

Producto de esta jornada violenta, ocho personas fallecieron en Guayaquil, informaron autoridades municipales durante una rueda de prensa desarrollada a las 18:30 de ese 9 de enero. Autoridades municipales explicaron que se registraron dos eventos violentos múltiples: uno en el sector del Albán Borja, y otro en la parroquia Pascuales. En este último sitio se reportaron tres asesinatos en un taller.

