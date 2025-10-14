Jaime Nebot agradece las muestras de pesar por la muerte de su madre

El exalcalde de Guayaquil compartió un mensaje en redes sociales tras el fallecimiento de su madre, Zulema Saadi

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), se pronunció este martes 14 de octubre de 2025 en su cuenta de X (antes Twitter), tras conocerse el fallecimiento de su madre, Zulema Saadi Abichiane.

“A todos quienes han tenido la bondad de, a través de mis redes sociales, lamentar el fallecimiento de mi madre, les agradezco personalmente, y en nombre de mi familia, este gesto de afecto. Que Dios la bendiga a ella y a ustedes. Cuenten siempre conmigo”.

El dirigente socialcristiano también mencionó a la Presidencia del Ecuador, prefectos, alcaldes, asambleístas y otros representantes públicos que enviaron sus notas de pesar.

“Apreciamos muchísimo su gesto, que consolida cordiales relaciones de amistad o mutuo respeto”, añadió el exalcalde.

¿Cómo reaccionaron las autoridades ante la pérdida de la madre de Nebot?

Zulema Saadi Abichiane falleció la noche del 13 de octubre de 2025, dejando una huella de cariño y respeto entre familiares y amigos.

El Municipio de Guayaquil, hoy liderado por Aquiles Álvarez, expresó su pesar en redes sociales, destacando “su legado familiar y los valores que transmitió a sus hijos”. También la Prefectura del Guayas y el PSC publicaron mensajes de solidaridad, reconociendo en ella a “una mujer ejemplar que acompañó de forma discreta la vida pública de su familia”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ