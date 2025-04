Israel Abad desapareció en un canal de Guayaquil y su madre lanza súplica desesperada

Al ingresar al domicilio de Maricela Chaguay, la emotividad se hace presente. Una mesa con mantel blanco -símbolo de pureza- llama la atención. Sobre ella hay una vela encendida, una estatuilla de la Virgen María, tres rosas y la fotografía de Israel Jeremías Abad Chaguay, de 18 años. Es un rincón de oración y fe, donde se pide, cada día, que él sea encontrado.

Israel es el menor de los cinco hijos de Maricela y el único varón. Su desaparición, ocurrida la madrugada del jueves 10 de abril, en el norte de Guayaquil, es el episodio más doloroso que ha vivido esta madre. Una tragedia sin final, porque Israel cayó al canal de agua del sector Las Orquídeas, cerca de la avenida Defensa Civil, y aún no logran hallarlo.

(Te puede interesar: Puerto Santa Ana busca seguridad con guardianía privada)

Las circunstancias no están del todo claras. Lo único seguro es que iba de copiloto en una motocicleta conducida por un amigo de 14 años. ¿Pero cómo terminó en la zanja?

“Estaban reunidos con otros amigos y salieron a comprar comida. El chico que iba con él dice que la moto se resbaló, se chocaron, él cayó y mi hijo rodó hacia el canal”, relata Maricela.

Dos factores empeoraron la situación: Israel cayó en un tramo donde faltaba una baranda protectora y, además, no sabía nadar.

La madre del joven pide que la ayuden a encontrar a su hijo, mientras sigue tratando de localizarlo. Miguel Canales

La incertidumbre y la desesperación golpean fuerte a esta familia, que clama por no ser abandonada en la búsqueda de su ser querido.

La madre de Israel Abad no descansará hasta encontrarlo

Desde esa madrugada, Maricela, las hermanas de Israel, otros familiares y amigos lo han buscado incansablemente en los bordes del canal.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó a EXPRESO que, tras recibir la alerta, envió dos vehículos de rescate y una ambulancia para inspeccionar el sitio, pero no encontraron al joven. Luego, a las 09:57 de ese mismo jueves, una nueva alerta los hizo regresar, tras hallarse un zapato de Israel.

Con oraciones, lágrimas y la mirada fija en el río Daule, los habitantes de la parroquia Magro, del cantón Daule, recordaron este 19 de abril un mes desde el colapso del puente colgante Gonzalo Icaza Cornejo.



Te contamos más 👉 https://t.co/EubCocnrZr pic.twitter.com/mYvKLrYjYP — Diario Expreso (@Expresoec) April 19, 2025

“Se realizó la inspección pertinente. Sin embargo, al no visualizar a la víctima, desde la central de alarmas del ECU-911 se coordinó con la Policía Nacional para el envío de buzos, ya que el Cuerpo de Bomberos no cuenta con ese personal. Se acudió en dos ocasiones para colaborar”, detallaron.

Este Diario consultó al Municipio de Guayaquil si se ha evaluado el estado de las barandas de seguridad del canal y si se piensa implementar alguna medida para evitar nuevas caídas. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.

Según Maricela, al día siguiente contaron con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional. También una compañía privada de buzos colaboró de forma gratuita entre el viernes 11 y el sábado 12 de abril.

En un rincón de la casa de Maricela hay una foto de Israel, una vela encendida y la estatuilla de la virgen María para rezar. Miguel Canales

"Buscaron hasta llegar a la autopista Narcisa de Jesús, pero sin resultados”, lamenta.

La búsqueda familiar continuó hasta el domingo 13. Ese día, Maricela recibió una noticia desgarradora: en el laboratorio de Criminalística había un cadáver sin identificar y sospechaban que era su hijo.

(Lee también: Parques de Guayaquil sin dignidad: convertidos en baños y blanco de vandalismo)

“Fuimos y no era (...). Cuando me dijeron que estaba en la morgue, me resigné a que eso era lo que Dios me daba. Pero, a la vez, sentía que ya lo tenía, que lo podía ver. Cuando me dijeron que no era él, fue desgarrador… era volver a empezar”, dice con la voz entrecortada.

Israel Abad es buscado sin tregua

Lunes 14 de abril: El GOE y obreros que limpian el canal retomaron los rastreos, sin éxito.

Miércoles 16: La Policía continuó con los procedimientos.

Jueves 17: Según Maricela, los agentes le indicaron que ya no podían seguir con las labores.

La familia no se rinde. Incluso recurrió a una práctica ancestral: pusieron un mate con una vela encendida a flotar en el canal, con la esperanza de que los guiara hacia Israel. Tampoco hubo resultados.

¿Por qué es difícil encontrarlo?

Christian Rivera, paramédico, gestor de riesgos y docente universitario, explica que los canales pueden parecer calmos en la superficie, pero por dentro suelen tener corrientes muy fuertes.

“Un ser humano empieza a perder la conciencia a los cuatro minutos sin oxígeno. Su cerebro colapsa y comienza el proceso de ahogamiento”, dice.

En el caso de Israel, cree que pudo ser arrastrado por varios tramos del canal. En estas situaciones se requieren diferentes tipos de búsquedas. Lo ideal es iniciar con buzos en el punto de caída, si las condiciones lo permiten. Pero hay factores que complican esta tarea: la falta de luz, sedimentos, troncos o vegetación.

Las búsquedas, hasta ahora, no han tenido éxito. Álex Lima

Si no hay condiciones para los buzos, se puede hacer una búsqueda visual. Sin embargo, si llueve, esta se complica aún más, ya que los residuos flotantes dificultan la visibilidad.

“A veces los cuerpos quedan atrapados y cuesta encontrarlos, extraerlos e identificarlos. Estas búsquedas pueden tardar días, especialmente si sigue lloviendo”, detalla Rivera.

RELACIONADAS El anfiteatro Julián Coronel sigue en el olvido y cayéndose a pedazos

También sugiere una búsqueda inversa. Esto consiste en empezar desde el punto más lejano del canal y avanzar hacia el más cercano. Si un cuerpo llega a la desembocadura de un río, el rastreo se vuelve mucho más complejo.

Maricela no desiste, aunque duerme apenas tres o cuatro horas. A ratos se le van las fuerzas, pero se mantiene en pie. Hace un llamado desesperado a las autoridades: “No sé a quién más pedirle ayuda. No sé si al alcalde, al presidente… Solo pido que colaboren, que limpien ese canal. Si mi hijo está ahí, solo quiero que me lo devuelvan”, suplica con el alma hecha pedazos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!