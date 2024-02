Las inundaciones dejan un barrio de Durán bajo el agua

Anegados, con el agua hasta el cuello y caminando a tientas para no caer en una zanja. Así están viviendo los vecinos de las cooperativa La Herradura, al extremo suroeste del cantón Durán, en la provincia de Guayas.

La razón es que absolutamente todas las calles de este populoso sector quedaron cubiertas de agua, basura y animales muertos, luego de las fuertes lluvias que cayeron en esta zona la madrugada y mañana del lunes 19 y martes 20 de febrero.

“Ahorita no se ve porque está hecho una piscina, pero todo esto es una zanja llena de basura y materiales de construcción, eso la tiene tapada y provoca que el agua se estanque. Esto se queda así siquiera una semana y como está lloviendo todos los días, así estaremos hasta que acabe el invierno”, describió Henry Espinoza, administrador de una ferretería, sobre la situación de La Herradura.

Los residentes de esta cooperativa aseguran que no cuentan con alcantarillado ni agua potable y que el único servicio básico que les ofrece el Municipio es la recolección de basura, aunque irónicamente son justamente los desperdicios los que han agravado las inundaciones

Los niños aprovechan las aguas estancadas para pegarse un ‘chapuzón CARLOS KLINGER

“Lo que pasa es que no limpian bien esta zanja, solo limpian por encimita. Es como cuando van donde las ‘mozas’, hacen todo rapidito y se van rápido a la casa”, contó frustrado un morador del sector que prefirió no identificarse, y también reclamó la falta de atención por parte de las autoridades. “Nos tienen olvidados. Solo para pedir votos vino Chonillo (actual alcalde del cantón). ¿Ya ganó y de qué nos sirvió?”.

Pablo Aníbal Moreira, adulto mayor habitante de la zona, contó que los vecinos del sector tienen que pasar suplicios para llegar a sus viviendas, pues debido a lo elevado del nivel del agua, los buses no quieren ingresar y solo llegan hasta la entrada del sector, que es justamente donde está la mencionada zanja.

“Cuando está seco me toma unos diez minutos llegar a mi casa caminando. Con esto inundado me toma 25 minutos porque no hay asfalto, es todo tierra y si no se camina con cuidado se puede hundir en el lodo. Yo que me conozco las calles ya sufrí un accidente, una caída fuerte”, agregó Moreira, quien llevaba botas de goma altas, para poder ‘majar’ lodo sin resbalar.

Durante un recorrido por la cooperativa, EXPRESO pudo corroborar que no hay calles asfaltadas y todas se encuentran cubiertas de aguas estancadas; también hay basura y cadáveres de iguanas, perros, ratas y aves flotando por doquier. Además, los niños utilizan las aguas putrefactas como piscina, donde incluso realizan clavados y juegan en las tardes.

