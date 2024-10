Mi Lote y Villa Bonita 1 sin agua: ¿Qué pasó?

Por si no fuese suficiente los cortes de luz, Villa Bonita 1 y Mi Lote amanecieron este 10 de octubre sin agua. La causa sería una fuga en el sector que está siendo atendida.

¿Qué dice Interagua?

La entidad encargada del suministro de agua potable comunicó que están en territorio atendiendo una fuga emergente.

Por esto, el servicio se interrumpiría en los sectores de Villa Bonita y Mi Lote 1, norte de Guayaquil. El infortunio es que esto ocurre en el inicio de la jornada laboral.

''Ya no sorprende, aquí siempre pasa algo. Si no es cierre de vías por cosas que ocurran en la cárcel, es la falta de luz; hoy es el agua. Ya no se ni cómo estar preparado'', cuenta Juan Frugone, residente de Villa Bonita.

#InteraguaInforma trabajos urgentes para la reparación de una fuga ubicada en #MILOTE. Técnicos y contratistas trabajan oportunamente para el restablecimiento del servicio.



Hasta el cierre de este reporte, Interagua no había notificado si la fuga estaba controlada o si el servicio se restableció. Los servicios básicos continúan escondiéndose de la cotidianidad.

