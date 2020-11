Para Interagua hay pocas posibilidades de errores en planillas de agua potable

Entre los usuarios que consumen agua potable y hacen fila fuera de las oficinas de Interagua, hay quienes se quejan por los valores que las facturas reflejan lo que hay que pagar. Las facturas están infladas, lamentan, como publicó ayer EXPRESO. Y de hecho, más de uno cree que el problema de esos números pueden surgir de una mala lectura del medidor, como pasó ya con CNEL y las planillas de energía eléctrica.

“En el caso de Interagua, hay pocas posibilidades de errores”, dijo enfáticamente a este Diario Ilfn Florsheim, vocera de la institución al cuestionarle sobre la duda de los usuarios.

Florsheim explicó que la lectura de los medidores no se hacen con bolígrafo y papel, sino con tecnología. Un equipo de tecnología lee el medidor y envía los datos a un sistema que hace la factura. Señaló que hay personas que ven el total a pagar y no se percatan de que tienen deudas anteriores. “Son unos $ 75 millones que se debe a la empresa de agua, de este monto entre $ 25 y 30 millones son del tiempo del confinamiento. En muchos casos hemos visto que son planillas impagadas antes del confinamiento, por eso reitero que hay que analizar cada caso. Incluso, hay que ver si tienen o no fuga de agua”, defendió.

Reclamos Interagua asegura que los reclamos representan el 0,54 % del total de usuarios del servicio, que son de casi 560.000.

Sin embargo, EXPRESO encontró entre varios casos, el del usuario Pascual Castro, quien con documentos mostró que la factura era de $ 500 y tras reclamar a la institución, el valor a pagar no era de más de $ 60.

A esta evidencia Florsheim la denominó un caso aislado, un concepto que los usuarios rechazan.

“Si pasó con CNEL puede pasar con todos los servicios. Es ilógico que los valores sean hoy elevadísimos. Que actúen rápido y respondan. En esta pandemia, nos hemos visto afectados por todos lados”, se quejó Orlando Méndez, usuario de la décima etapa de la Alborada.

En caso de que la facturación elevada sea por una fuga, se enviará a los técnicos al lugar. La meta es resolver los casos en un máximo en 30 días, prometió la entidad.

HABRÁ CORTE DE AGUA DE 05:00 A 19:00

Desde las 05:00 hasta las 19:00 del domingo 22 de noviembre, de este año, se cortará el suministro de agua potable.

La falta de suministro será por trabajo eléctrico que se van a realizar en la Planta La Toma; y adicionalmente la concesionaria de Interagua va a hacer cambios de válvulas, limpieza y reparaciones en algunos sectores.

Por esto no habrá agua potable en el norte, sur, centro, suburbio de Guayaquil; y en Durán, Nobol y en la vía a la costa.

ALGUNOS LUGARES QUE TENDRÁN CORTE DE AGUA

Autoridad Portuaria, Sta. Mónica, Las Tejas, Los Jardines, Fertisa, Fragata, Populares, Santiaguito Roldós, Trinitaria

Suburbio, Policía Judicial, San Gerónimo II, Casa de Retiro de Testigo de Jehová, Proexport, Valle Alto, Ciudad Satélite, Los Ángeles, Finca El Descanso, Adace, Lotización de Los Algarrobos, Rec. Nuestra Esperanza, Costalmar, San Vicente, Palobamba, GIR-Policía Nacional, GIR-Policía Nacional, El Rosario, Puerto Hondo, Gualme, La Quinta Doble, Los Ficus, Vía al Sol, Seymur Seymour, Casa Club, Arcadia, Terranostra, Los Ficus, Bocatoma, Monte Sinaí, Hospital Monte Sinaí, Ciudad Victori, Sergio Toral, Coop. Janeth Toral, Ecocity, Valle de la Flor, Coop. Valerio Estacio, Nueva Prosperina, Todos los Bloques Paraíso de La Flor, Todos los Bloques Flor de Bastión, El Fortín, Socio Vivienda Etapa 1, Bastión Bloque 1A, Colinas al Sol, Colegio Americano, Sector Industrial, Lotes con Servicio, Alegría, Carlos Magno, Los Rosales, Juan Montalvo,

Parque Samanes, Samanes, Alborada 13-14, Guayacanes, La Prosperina, Ma. Eugenia Cordovez, Pancho Jácome, La Florida, Beata Mercedes Molina,

Cooperativas: Sol Naciente, San Francisco, 2 de Octubre, La Poza, Urb. Lago de Capeira, Recinto Pampa, Santa Lucía, Coop. Los Pinos, Coop. Nueva Victoria, Estación de Bombeo, Planta Convenciona.l y Lurgi, Bastión Popular Bloques 8-9-10A-11.

Pascuales, San Nicolás, Metrópolis II, Urb. Guayaquil II, Verdana, Urb. Mucho Lote II, Urb. Jardines del Río, Urb. La Perla, y Romareda, Guerreros del Fortín, Colina de la Florida, Mi Lote, Monte Sinaí, Rocatec, Holcim, Letamendi,

Los Claveles, Esmeralda Chiquita, Esmeralda Libre, Malvinas, Guangala, Acacias, Esteros, Viernes Santo, Sopeña, Valdivia, Ríocentro, Las terrazas, Floresta, Los Laureles, Los Almendros, Cipreses, Pradera, Coviem, Universidad Agraria, La Saiba, Hospital IESS, Finca Rosario, Caraguay, Seguro, Cuba, Ximena, Centenerario, Olmedo, Ayacucho, Sucre, Tarqui, Barrio Bolívar, Cerro Santa Ana.