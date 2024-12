Debate en Guayaquil: Suspenden la reforma de tasas del Registro Civil

Un punto controvertido en el Concejo Cantonal de Guayaquil. El cuerpo edilicio de la ciudad tuvo un debatido encuentro al tratar la novena reforma a la ordenanza que regula las tasas por el servicio público de Registro Civil, Identificación y Cedulación que este ente presta en Guayaquil.

La propuesta del concejal Arturo Escala no prosperó momentáneamente debido a la falta de consenso, suscitando numerosas dudas y comentarios entre los concejales. La falta de explicaciones claras también contribuyó a esta suspensión temporal.

Uno de los puntos más cuestionados fue el incremento en el costo de duplicados de cédula, pasando de 14 a 15 dólares, y el aumento de los certificados que subirían de 3 a 5 dólares. Ana Chóez, edil socialcristiana, manifestó su preocupación tras revisar el oficio enviado por José Miguel Pérez, director del Registro Civil de Guayaquil.

Mientras tanto, la concejal Cinthia García instó al Registro Civil a esclarecer aquellos puntos, concentrándose especialmente en los aspectos no mencionados en el documento, como los documáticos.

Pronunciamiento de la Corporación Registro Civil

En la intervención de José Miguel Pérez afirmó que no hay un incremento en las tasas existentes, aunque sí confirmó la creación de nuevas.

“La cédula de nosotros cuesta 14 para renovación, 15 para duplicado y 10 por primera vez. Comparando, en el Registro Civil Nacional, la renovación es 16, por lo que nosotros estamos más económicos”, explicó Pérez.

No obstante, esto no satisfizo la demanda de claridad y precisión en la información, llevando a la concejala García a reiterar su desaprobación sobre el incremento de un dólar en el duplicado de cédula. “Ese incremento del dólar no debería estar”, aseveró.

Aquiles Álvarez y su reacción

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, sugirió detallar mejor los puntos de la reforma para que la situación fuese transparente y clara para todos los implicados. “No nos afecta suspender el punto, así que la próxima semana tratemos el punto", concluyó Álvarez.

El alcalde de la ciudad indicó que el punto se llevará a cabo en una nueva sesión. Cortesía

Finalmente, la concejal Emily Vera llevó a moción la suspensión del debate, lo cual fue acordado y será retomado en la próxima sesión del cuerpo edilicio.

En tanto, EXPRESO conoció que el lunes 9 de diciembre se tiene prevista una reunión de los concejales con el director del Registro Civil.

