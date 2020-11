El Instituto Geofísico desmiente un comunicado que anuncia un terremoto

A primera hora de este domingo 22 de noviembre el Instituto Geofísico desmintió un falso comunicado que advierte de un supuesto terremoto que aparentemente afectaría a Guayaquil.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional señaló que la noticia falsa circula en Facebbok, Twitter y WhatsApp y que falsamente anuncia un evento sísmico en las próximas horas o días en el país.

#SISMO Recordamos a la ciudadanía que los sismos no se pueden predecir y que no haga caso a mensajes maliciosos en redes sociales sin fundamentos científicos sobre un posible sismo. pic.twitter.com/emhzDQaC3U — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 20, 2020

Ante ello, la entidad solicita a la ciudadanía no replicar este tipo de información.

El Instituto recordó que no es posible predecir la ocurrencia de un sismo, ni su magnitud; por lo tanto estos anuncios no son oficiales y no tienen fundamento científico.

Sin embargo, lo que si debe estar la ciudadanía es educada en cómo reaccionar ante evento que son inesperados, y por ello cada cierto tiempo se organizan simulacros de temblores. Sí es útil que cada empresa y familia tenga un plan en caso de un terremoto, pero ello no implica que de manera científica se pueda adivinar cuándo la tierra va a temblar.