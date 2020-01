La obligación de que se tecnifique la revisión vehicular pone a correr a los municipios. El plazo termina en pocos meses, y en el caso de Guayas, solo 4 de los 25 cantones han implementado la inspección técnica; los demás lo hacen visualamente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció la suspensión de los servicios de revisiones vehiculares visuales o similares que incumplan con las normativas técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La cartera de Estado sostiene que el objetivo es reducir los siniestros, ya que el proceso permitirá un mayor control de las condiciones de los carros.

El MTOP y la ANT definieron el 1 de febrero (inicio de la calendarización ordinaria) como el plazo para que desaparezca la revisión visual.

Sin embargo, la resolución tomó un giro el martes pasado cuando se firmó un convenio en el que también participó la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Consistió en una ampliación de tiempo (6 meses como promedio) a los cabildos que entregaron, entre octubre y noviembre del 2019, el modelo de gestión y cronograma para la implementación.

David Mejía, director de Regulación de la ANT, dijo que en este caso no hay postergación o prórroga, sino “reafirmar el compromiso de cada GAD”.

Según la ANT, 53 cantones ya ofrecen la revisión técnica, entre ellos Guayaquil, Durán, Milagro y Samborondón. Los cabildos tienen como opción ir al proceso de manera independiente o en mancomunidad.

Están definidos los tiempos para la tecnificación. Un ejemplo es Playas, que tiene hasta julio como tope para el servicio.

“A través de la Unidad de Tránsito, en octubre del 2019 se envió al MTOPel proyecto de modernización, del que también conoce la ANT”, informó el alcalde Dani Mite.

El balneario brinda la cobertura a Posorja, El Morro, Engabao, Progreso y Cerecita.

A los usuarios les preocupa que, de no concretarse la competencia, tendrán que hacer la revisión en Santa Elena o Guayaquil. Gregorio Morán, quien utiliza su auto como expreso, comentó que un día que no trabaje implica dejar sin el sustento para sus tres hijos.

El cantón Simón Bolívar prepara el proceso público con la finalidad de designar al socio estratégico para la automatización de la inspección vehicular.

César Morán, jefe de la Unidad de Tránsito, afirmó que tienen listo el cronograma de implementación y estudio de factibilidad técnica.

Hay expectativa por lo que sucederá con la cobertura que brinda la Mancomunidad Centro Guayas. De la entidad dependen los usuarios de Daule, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo, Nobol, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Palestina y Colimes.

Joffre Álvarez, de Lomas de Sargentillo, expresó su preocupación en caso de que la mancomunidad no pase la prueba. “Los agricultores no tenemos el tiempo para hacer gestiones en otro cantón o que nos toque regresar porque los equipos han detectado alguna falla”, dijo.

Edith Manjarrés es la directora local de Transporte Terrestre y Tránsito. Indicó que tienen las instalaciones y están a la espera de que el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) apruebe la homologación de los equipos.

Otra mancomunidad que prepara el terreno para la tecnificación es la Centro Sur Guayas, conformada por Naranjito y Marcelino Maridueña.

Según su gerente, Fernando Vega, avanzan en un 70 % de la transición. Aseguró que tienen la infraestructura, parqueo y zona de revisión para cuando lleguen los equipos.

En donde la situación no está clara es en Jujan, por un conflicto legal entre el Municipio y la concesionaria.

La alcaldesa Ángela Herrera solicitó a la Contraloría un examen especial de auditoría a la concesión por 10 años que firmó el entonces burgomaestre Nicolás Ugalde, a pocas semanas de dejar el cargo, en mayo del año pasado.

Mientras que, en Yaguachi, el proceso de revisión seguirá siendo visual hasta que inicie el proceso de licitación para la adquisición de los equipos.

Estoy de acuerdo con la revisión técnica, pero no debe ser muy rigurosa. No es justo que porque medio hay un rayón o hueco no aprueben la inspección.

Ernesto Eugenio, usuario de Daule