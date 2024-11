Aumenta la inseguridad en el centro y el temor de visitarlo en los guayaquileños

La ciudadanía siente miedo. El pasado domingo 3 de noviembre, un policía que atendía una alerta de asalto en el centro de Guayaquil quedó herido de bala. El hecho violento se produjo en un chifa ubicado en la calle 10 de Agosto y Chimborazo.

¿Qué pasó con el sospechoso detenido por el asesinato de un joven en Sauces 6? Leer más

Según las primeras investigaciones, el robo se produjo pasadas las 15:00. Dos delincuentes llegaron al restaurantes con intenciones de atracar a los comensales, pero el acto delictivo fue alertado y posteriormente acudieron agentes policiales. Los policías interceptaron a los implicados, quienes se resistieron e intentaron huir, provocando un enfrentamiento. Los delincuentes fueron detenidos.

Un ciudadano que labora en el sector, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, indicó que durante en el enfrentamiento, uno de los uniformados quedó herido. Fue llevado a una clínica donde se está recuperando.

¿Qué pide la ciudadanía al respecto?

Este tipo de hechos, a decir de la ciudadanía, son los que obligan al visitante local y turista a evitar pasar más horas en el centro. “Estamos hablando del corazón de Guayaquil, el sitio debería ser súper seguro. Sin embargo se escucha de robos a diarios, de extorsiones, de riesgos en la bahía. Hay desorden, además de tanta mendicidad y prostitución. ¿A las autoridades no les duele ver como está el centro de Guayaquil? A mi me preocupa”, reconoció Virgilio Granados, habitante de la calle Panamá.

Zona en la que un policía resultó herido durante asalto en chifa del centro de la ciudad. JOFFRE FLORES

De forma similar opinó Camila Sortejo, guayaquileña, al lamentar que el corazón de la ciudad apenas permanezca con gente en feriados. “Solo ahí se ve algo de vida, el resto de días nos da miedo recorrerlos. Y es que hasta a los propios policías les disparan”, pensó.

El Centro Histórico de Cuenca, un legado que Guayaquil puede imitar Leer más

En Guayaquil el panorama, como lo ha venido detallando EXPRESO, es desolador. Calles como la Panamá, una de las pocas (por no decir la única, como advierten los residentes) que recuperó su brillo, se mantienen viva hasta las 19:00. Pasada esa hora, los visitantes empiezan a esfumarse.

(Le puede interesar leer: Calle Panamá: Impulsar su reactivación turística debe tomar un nuevo aire)

Ni en el icónico y tradicional barrio Las Peñas, repleto de arte; ni en las escalinatas del cerro Santa Ana, que por décadas fueron sinónimo de diversión y bohemia, se observa a las familias -salvo en feriados, que se realizan eventos- paseando. Calles como la 9 de Octubre, Colón, Chile, Chimborazo, Aguirre, entre otras tantas donde hay todo tipo de boutiques, cafeterías y restaurantes, de igual forma mueren pasadas las 18:00.

Durante los recorridos por el centro de Guayaquil se evidencia que hay varias zonas llenas de basura, especialmente por las noches. CARLOS KLINGER

"Es como si ya supieras que debes retirarte porque no hay nada más que ver. El centro es inseguro, está lleno de consumidores de drogas, indigentes, prostitutas y, por supuesto, de delincuentes. Está además sucio" señala el guayaquileño Norman Carrasco, quien habita en la décima etapa de la Alborada hace 28 años; y lamentó que el corazón de Guayaquil no sea, por ejemplo, como el de Cuenca "que permanece vivo todo el tiempo, lo cual como visitante me resulta gratificante", sentenció.

Cuenca, un ejemplo a seguir

El sentir ciudadano alerta que Aquiles Álvarez no va por buen camino Leer más

Y es que incluso durante esta época de apagones, en las calles del Centro Histórico de Cuenca se ha visto a la ciudadanía paseando. Con focos recargables en mano o pequeños paneles solares o recargables colgando de los restaurantes, los visitantes han hecho de la jornada un recorrido agradable.

(Le puede interesar leer: El circuito desaprovechado en la calle Panamá)

Daniel Saltos, arquitecto guayaquileño, fue testigo de ello. “Como en gran parte del país, las zonas estaban apagadas. Pero en los negocios había luces de todo tipo, incluso hubo cantantes que se conectaban a parlantes recargables. El Centro Histórico siguió siendo el Centro Histórico. Hubo seguridad, alteraron la agenda, todos se acoplaron y funcionó”, señaló; al hacer énfasis en que en Guayaquil urge que el diseño de calles sea cambiado para que atraiga más al turista y a los mismos

Los parques y plazas de Cuenca, sin importar la hora, pasan llenos de grupos de amigos y familias. El reencuentro siempre tiene cabida en los espacios. CLAUDIA PAZAN

“Hay que peatonalizar ciertas calles o hacer que sean de apenas uno o dos carriles algunas para que se priorice la idea de caminar. El Municipio de Guayaquil debe volcar a todo su personal a que lo recorra; debe trabajar en el aseo del Puerto Principal; volver más atractiva la Bahía; hacer pequeños paseos en el río, a orillas del Malecón como antes, pero en barcos que den el servicio de entretenimiento también, como antes lo hizo el Morgan; y debe sí o sí darle más oxígeno a través de parques”, señaló; al exigir como el resto a que el corazón de la ciudad se llene de seguridad. "Eso es lo primordial, ahora y siempre..."

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!