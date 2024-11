Indignación en vía a la costa no cesa un día después del atasco registrado

La tarde del pasado 15 de noviembre las quejas ciudadanas empezaron a multiplicarse. ¿La razón? Vía a la costa, en Guayaquil, una vez más se había congestionado. Esta vez, sin embargo, según explican los residentes, el atolladero duró tantas horas como si se tratara de un feriado.

Un tramo de vía a la costa se mantendrá cerrado entre el 7 y 8 de noviembre Leer más

"Todos saben que cuando uno regresa de la playa en fechas clave, la arteria colapsa. Podemos pasar dos o tres horas conduciendo en la ruta Progreso-Guayaquil, ya conocemos ese calvario, que por cierto no lo acepto. El problema ahora está en que basta que un accidente de tránsito se de en la vía para que experimentemos el mismo sufrimiento. El pasado viernes (15 de noviembre) hubo un accidente. Estaba yo en Chongón y llegué a mi casa en Puerto Azul casi hora y media después. ¿Cómo es posible eso? Es increíble, de verdad lo es, que haya un accidente y que todo se paralice en el lugar", se quejó, aún con indignación, el ciudadano Felipe Llerena; quien a través de este Diario exige a la ATM y al Cabido el plan que confirme que va a dar solución al problema.

(Le puede interesar leer: Los habitantes de vía a la costa se preguntan dónde está la planificación)

Veinticuatro horas después de lo ocurrido, el ciudadano no quiera aún salir de casa. Que lo que vivió bastó para querer pasar encerrado en casa. "Fue estresante. Un agobio tan que me dolió la cabeza, me puso histérico y me hizo pensar en por qué no hay una autoridad que quiera al lugar que representa, en esta caso a Guayaquil? Es desalentador", sentenció.

Una opinión similar tiene Karen Solórzano, quien demoró casi 4 horas en movilizarse desde General Villamil Playas a Los Ceibos. "Fue como ir a Cuenca, por Dios. Estuve horas detenida sin hacer nada y con un miedo extremo a ser víctima de un robo. Fui con mis padres a Playas a descansar entre semana, tengo una casa allí. Y todo lo que recuperé viendo el mar lo perdí al llegar a Guayaquil. No hay derecho", alegó.

Las quejas fueron múltiples en las redes sociales

En redes como X, la ciudadanía no paró de quejarse en contra de lo que pasa en el lugar, situación que calificó de infernal.

Una vez más su inoperancia es muy tangible via a la costa sentido chongon-guayaquil tráfico i tenso hasta los carriles de servicio los 3 que existen desde Puerto hondo hasta puertas del sol eran un solo carril no respetan nada y ni un solo ATM — Lilibeth Reyes (@tat_rys27) November 16, 2024

"Vía a la costa es tierra de nadie. He visto a los tráileres circular por el carril interno, motos desplazándose en contravía; a los pobres peatones ni los veo, la ruta está oscura. Si se supone que vía a la costo es un polo en desarrollo, ¿por qué hay tanto abandono?", cuestionó Fanny López, residente de Los Ángeles.

A través de su cuenta oficial en X, la usuario Sole Ramírez cuestionó que un accidente sea capaz de colapsar la arteria por tantas horas. "¿Donde esta la ATM? Cuando se los necesita no aparecen, vía a la costa también es Guayaquil", sentenció.

Donde esta @ATM_Transito @ATMGuayaquil cuando se los.necesita vía a la costa tmbn es Guayaquil.

No es justo q un accidente cause 30 kilómetros de tráfico. No es POSIbLE https://t.co/J3BshwC6ds — S O L I T A 🇪🇨 (@soleramireza) November 16, 2024

En cuatro cantones de la Costa, el transporte fluvial sin 'anclaje' Leer más

Para los ciudadanos, la Alcaldía de Guayaquil debe abordar este tema incluso en la mesa de Concejo, puesto que no es la primera vez que ocurre ni será la última. De hecho, advirtieron que desde el miércoles 13 de noviembre anterior ya se reportaron atascos.

"Que yo sepa no hubo accidente alguno. Ya vía a la costa es así. Pero claro, nadie intentar levantar ya una vía alterna. Y si hay un terremoto, se rompe la carretera o pasa lo que sea, qué vamos hacer. Ni decir que podremos usar el río porque, para variar, no hay autoridad que piense tampoco en darle vida", precisó Adrián Gutiérrez, conductor y residente de Los Ceibos.

¿Qué hacer para desatascar la arteria?

Para Carlos Jiménez, máster en planificación urbana y regional, las nuevas urbanizaciones que se están construyendo en la parroquia Chongón y sitios aledaños conllevará a un mayor flujo de vehículos en esa zona.

Frente a ello en un reportaje anterior explicó que, un espacio en el que se podría pensar para descongestionar esta arteria vial, es un tramo entre la parroquia rural Progreso hasta los cantones Nobol o Daule.

Meses atrás, un atasco similar se registró en la arteria también por un accidente. CORTESÍA

“Esto para evitar que esos contenedores ingresen a Guayaquil, sino que se den la vuelta y por la vía a Daule y por la vía Perimetral reingresen a Guayaquil y de alguna manera usted evita ese impacto en esa vía”, manifestó Jiménez; quien también ha hecho énfasis en la idea de que, como pasa en varias ciudades congestionadas del mundo, se cobre una tasa por rodar en horas pico. Esto, con el fin de incentivar también el uso de otras vías de transporte. Algo que se podrá ejecutar, ha dicho también, si es que el sistema de transporte público es bueno e integral, algo por ahora inexistente.

Guayaquil: Sin una planificación integral a largo plazo en la vía a la costa Leer más

Agregó que la construcción del proyecto Viaducto Sur de Guayaquil o Quinto Puente, también ayudará a cerrar el circuito vial para carga pesada.

Una variante de Progreso hacia Daule o Nobol podría servir para no impactar a la vía, un buen peaje y por el otro lado el tema del Quinto Puente para el cierre del circuito.

(Le puede interesar leer: Vía a la costa: cargas por el mar y nuevas rutas, la salida al atasco)

Johnny Cóndor, arquitecto y planificador urbano, considera como una opción la ampliación de la vía a la costa para el paso de los tráileres por un carril exclusivo.

“Abrir vías alternativas tanto en el lado sur como en el lado norte. En el lado sur tenemos una serie de islas que atraviesan hasta llegar a Chongón y tendríamos un paso directo. Del otro lado podemos tener una nueva vía que coge la vía a Daule hacia Chongón pasando el peaje”, manifestó Cóndor.

Otra de las opciones que hizo público el año pasado el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas es el uso del Golfo de Guayaquil para trasladar las cargas a través de barcazas, hacia centros de transferencia en Guayaquil, Durán y Yaguachi.