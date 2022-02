Guayaquil: La queja ciudadana fue escuchada con un operativo de limpieza

Las constantes llamadas y solicitudes de habitantes del centro de Guayaquil generaron que personal de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública ejecute un operativo, mediante el cual desalojó a más de una decena de indigentes que, en las noches, convertían los portales de las casas en dormitorios. Algunos aprovechaban la oscuridad de la noche y la soledad de las calles para hacer sus necesidades biológicas.

“Esto era invivible, en las noches hacían bulla y no dejaban dormir, ellos se creían los dueños de la calle”, reprochó Emilia Palomeque, quien asegura que muchos consumidores de drogas se camuflaban entre los que realmente no tienen un lugar donde dormir. “Habían muchos que solo venían aquí a drogarse y no dormían. Si uno salía a pedir que hagan silencio y abandonen el lugar, ellos se ponían más bravos y hasta eran violentos. Los vecinos teníamos miedo de como reaccionen ellos”, añadió la mujer de 49 años, quien habita en las calles Machala y Febres Cordero.

Era una situación muy complicada la que vivíamos, no nos dejaban dormir y si reclamábamos se ponían más bravos y eran violentos. Emilia Palomeque

En el sitio se encontraron cartones, colchonetas, fundas y otros artículos, que generaban insalubridad e inseguridad para los moradores y el área comercial de la zona. La recuperación y limpieza de los portales se realizó con el apoyo de agentes de Control Metropolitano.

Ahora los moradores esperan que el orden se mantenga. “Gracias a Dios ahora quedó todo limpio, pero esperemos de verdad no regresen porque capaz en pocos días vuelven a invadirnos. Necesitamos más patrullaje en el sector” ,exigió otro vecino.