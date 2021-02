Familiares de reos esperan información con incertidumbre y miedo

Fátima Jaramillo está desesperada. La mañana del martes 23 de febrero tuvo en sus manos la boleta de excarcelación de su hijo, pero aún no puede verlo ni abrazarlo porque por los amotinamientos que han dejado 31 reos asesinados, solo en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil, no hay atención para los familiares de los internos.

79 muertos es el resultado de los amotinamientos en cárceles hasta el momento Leer más

"Mi hijo ya cumplió los cuatro años de condena, me he acercado a la garita de la cárcel donde se encuentra y me dicen que debo esperar, no sé si mi hijo está vivo o es una de las víctimas", mencionó llorando la señora de 60 años.

La misma angustia la viven los familiares de Luis Segura, un privado de libertad que cumple una condena de 12 años. Ellos se encuentran desde las 08:00 en busca de que alguien les diga que sucede dentro de la cárcel.

"Hemos visto entrar varios carros de la Policía. Llegan más militares, pero nadie nos dice nada. Qué incertidumbre", manifestó Ernestina Navarrete.

Mientras tanto una señora que también aguarda informa de su pariente fue auxiliada por sus allegados y por paramédicos del cuerpo de bomberos, luego de que se presentará problemas en su salud. Al cruzar la vía para ser atendida en una ambulancia la mujer se desmayó.