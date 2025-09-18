Incendio en vía a la Costa: clausuran bodega clandestina con químicos agrícolas

El Municipio de Guayaquil intervino el lugar tras el siniestro. Más de 100 bomberos acudieron a la emergencia

Un incendio de gran magnitud consumió una bodega clandestina que almacenaba productos químicos en el kilómetro 24 de la vía a la Costa. El siniestro, reportado a las 03:40 de este jueves 18 de septiembre , obligó a la intervención de más de 100 miembros del Cuerpo de Bomberos y culminó con la clausura inmediata del establecimiento por parte del Municipio de Guayaquil.

En el sitio de la emergencia existían agroquímicos y de limpieza. Se despliegan drones para una visualización aérea del sitio del incidente. pic.twitter.com/K39DkXm7p6 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 18, 2025

La emergencia fue declarada en alarma 3 y movilizó un amplio contingente que incluyó 15 unidades de combate, dos ambulancias y unidades especializadas en materiales peligrosos. Durante la intervención, se confirmó que en el sitio se almacenaban agroquímicos y productos de limpieza, entre ellos pastillas de cloro, lo que generó gases irritantes que afectaron a los vecinos del sector.

Municipio tomó acciones

Tras confirmarse que la bodega operaba sin los permisos correspondientes y sin medidas de seguridad , la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio procedió con la clausura del establecimiento. Adicionalmente, se abrió un expediente administrativo para aplicar las sanciones que correspondan a los responsables.

Alex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura EP, indicó que, hasta el momento, ninguna persona se ha responsabilizado por la operación de la bodega o por el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó durante varias horas para controlar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a las viviendas cercanas. Se utilizaron drones para obtener una mejor visualización aérea y optimizar las estrategias de combate.

Una vez sofocadas las llamas, el personal realizó labores de remoción de escombros para asegurar el área. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud del incendio y la peligrosidad de los materiales, no se reportaron personas heridas.

