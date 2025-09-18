Expreso
INCENDIO EN BODEGA CL (15195474)
Incendio en bodega de vía a la costa.CHRISTIAN VINUEZA

Incendio en vía a la Costa: clausuran bodega clandestina con químicos agrícolas

El Municipio de Guayaquil intervino el lugar tras el siniestro. Más de 100 bomberos acudieron a la emergencia

Un incendio de gran magnitud consumió una bodega clandestina que almacenaba productos químicos en el kilómetro 24 de la vía a la Costa. El siniestro, reportado a las 03:40 de este jueves 18 de septiembre , obligó a la intervención de más de 100 miembros del Cuerpo de Bomberos y culminó con la clausura inmediata del establecimiento por parte del Municipio de Guayaquil.

La emergencia fue declarada en alarma 3 y movilizó un amplio contingente que incluyó 15 unidades de combate, dos ambulancias y unidades especializadas en materiales peligrosos. Durante la intervención, se confirmó que en el sitio se almacenaban agroquímicos y productos de limpieza, entre ellos pastillas de cloro, lo que generó gases irritantes que afectaron a los vecinos del sector.

Perfumes falsos

Aduana decomisa más de 20.000 perfumes falsificados provenientes de China

Leer más

Municipio tomó acciones

Tras confirmarse que la bodega operaba sin los permisos correspondientes y sin medidas de seguridad , la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio procedió con la clausura del establecimiento. Adicionalmente, se abrió un expediente administrativo para aplicar las sanciones que correspondan a los responsables.

Alex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura EP, indicó que, hasta el momento, ninguna persona se ha responsabilizado por la operación de la bodega o por el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó durante varias horas para controlar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a las viviendas cercanas. Se utilizaron drones para obtener una mejor visualización aérea y optimizar las estrategias de combate.

Una vez sofocadas las llamas, el personal realizó labores de remoción de escombros para asegurar el área. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud del incendio y la peligrosidad de los materiales, no se reportaron personas heridas.

