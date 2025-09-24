Incendio en quiosco del Malecón del Salado revela crisis del lugar en Guayaquil

El incendio volvió a encender las alertas sobre la inseguridad y el abandono en la zona turística de Guayaquil

La noche del lunes 22 de septiembre, a las 19:49, una llamada de emergencia alertó sobre un incendio en un quiosco del Malecón del Salado, ubicado en la intersección de la calle 17 y Sucre, en Guayaquil.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil despachó dos unidades: una de combate y un tanquero. A las 19:52 la primera brigada llegó al sitio y controló las llamas. La estructura fue consumida totalmente.

“Se verificó que no habían personas en situación de calle en el lugar”, informó la entidad.

¿Qué pasa en el Malecón del Salado tras el incendio de un quiosco en Guayaquil?

Este hecho, aunque aislado, refleja una problemática mayor. El Malecón del Salado, que en el pasado fue un atractivo turístico, atraviesa hoy una crisis marcada por el abandono, inseguridad, hurtos y estructuras deterioradas.

RELACIONADAS Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

EXPRESO ha reportado en varias ocasiones que la zona, en vez de revitalizarse, se ha convertido en un foco de zozobra para vecinos y visitantes.

El 22 de abril de 2025, otro hecho estremeció a la ciudad. En las calles 16 y Colón, en el suroeste de Guayaquil, fue hallado un cuerpo calcinado en una estructura metálica incendiada horas antes.

Un reciclador que buscaba cables en el lugar fue quien descubrió los restos humanos. Vecinos llamaron a la Policía y, por seguridad, prefirieron no identificarse al dar sus versiones sobre lo ocurrido.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!