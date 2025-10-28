Incendio en Guayaquil: radiotécnico arriesga su vida para rescatar a su hija

El fuego se originó por un cortocircuito y consumió gran parte de la vivienda familiar en el Guasmo Central

Un acto de valentía marcó la mañana de este martes 28 de octubre en el Guasmo Central, al sur de Guayaquil. Un radiotécnico identificado como Christian Jiménez, de 42 años, se convirtió en héroe al arriesgar su vida para salvar a su hija de 16 años, quien quedó atrapada entre las llamas de su vivienda.

El incendio se registró alrededor de las 10:30 en la cooperativa 1 de Agosto, manzana E, solar 1, donde reside la familia Jiménez Torres. Según versiones preliminares, el fuego habría iniciado por un cortocircuito en la planta baja y se propagó rápidamente hacia el segundo piso.

La joven quedó atrapada en su dormitorio

Dentro del inmueble se encontraba Leissy Jiménez, estudiante de quinto de bachillerato, quien quedó atrapada en su dormitorio mientras el humo y las llamas avanzaban. Desesperado, su padre subió a rescatarla y logró sacarla con vida, aunque sufrió quemaduras en las manos durante el rescate.

“Solo estaba la joven de 16 años y su padre, y no podía bajar; quedó atrapada en el dormitorio”, contó un familiar que llegó minutos después del siniestro.

La esposa de Jiménez se encontraba en un dispensario médico y regresó alarmada al enterarse de la emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera a las casas vecinas.

La vivienda de la familia Jiménez Torres quedó reducida a escombros. Camas, ropa, electrodomésticos y documentos fueron consumidos por el fuego en pocos minutos. Christian Vinueza - EXPRESO

Pérdidas totales y solidaridad vecinal

El incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales: camas, ropa, uniformes escolares, electrodomésticos y documentos quedaron reducidos a cenizas. El sector permaneció sin energía eléctrica por varias horas debido al daño en el cableado ocasionado por el fuego.

La familia, compuesta por seis integrantes, perdió prácticamente todo. Los vecinos han iniciado una colecta solidaria para ayudar a los Jiménez Torres a reconstruir su hogar y recuperar parte de lo perdido.

Christian Jiménez, quien trabaja como radiotécnico, fue atendido por personal médico y recibió curaciones por las quemaduras sufridas. Su gesto ha sido reconocido en el vecindario, donde todos coinciden en una frase: “Arriesgó su vida sin pensarlo. Es un verdadero padre y un héroe del Guasmo”.

