centro municipal (2)
El Centro Municipal de Cuidado Infantil Guasmo abrió sus puertas para atender gratuitamente a niños del sur de Guayaquil.Cortesía

Reabren el Centro Municipal de Cuidado Infantil Guasmo tras cinco años de cierre

El espacio atenderá gratis a niños de 12 a 42 meses y beneficiará a familias de bajos recursos del sur de Guayaquil.

El Centro Municipal de Cuidado Infantil Guasmo, ubicado en el sur de Guayaquil, volvió a abrir sus puertas tras cinco años de cierre por la pandemia de 2020. El espacio atenderá gratuitamente a niños y niñas de 12 a 42 meses, beneficiando a familias de escasos recursos de la zona.

La reapertura se realizó el pasado 5 de septiembre con un evento comunitario. El centro tiene capacidad para 72 menores en un área de 880 metros cuadrados, diseñada para ofrecer un entorno seguro y de calidad. Su horario de atención será de lunes a viernes, de 07:30 a 17:00.

El lugar cuenta con dos áreas lúdicas para estimulación temprana, zonas de descanso, comedor, espacio de arte y servicios especializados en psicología, nutrición, monitoreo de salud y asesoría legal. El modelo de atención prevé una educadora por cada nueve niños, lo que garantiza acompañamiento personalizado para su desarrollo físico, cognitivo y emocional.

La iniciativa también representa un alivio económico para las familias, pues el servicio gratuito de cuidado y alimentación significa un ahorro de aproximadamente 280 dólares por niño al mes. Además, se fortalece el tejido social al generar empleo local: al menos el 40% del personal contratado proviene de la misma comunidad.

María de los Ángeles Rubio, una de las parvularias incorporadas, valoró la oportunidad laboral: “Nosotras estábamos sin empleo (…) agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para brindar este servicio a la comunidad”, señaló.

Tras el evento de reapertura, autoridades municipales y moradores recorrieron las instalaciones del Hospital del Día Kartódromo y del CAMI Guasmo, donde verificaron la atención y el funcionamiento de los huertos comunitarios.

