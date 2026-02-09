Incendio de gran magnitud afecta fábrica de motos en el Guasmo Norte

Un incendio estructural en una fábrica de ensamblaje de motos del Guasmo Norte obligó a activar alarma 3

Bomberos desplegaron más de 38 unidades para controlar incendio en fábrica del Guasmo Norte.

Un despliegue de 38 unidades de emergencia y más de 200 bomberos han sido necesarios para atender un incendio estructural registrado en una fábrica de ensamblaje de motocicletas ubicada en la cooperativa Primero de Marzo, en el Guasmo Norte, al sur de Guayaquil.

La magnitud del siniestro llevó a que el Cuerpo de Bomberos elevara la atención a alarma 3, un nivel que se activa cuando el fuego representa un riesgo elevado para infraestructuras cercanas y requiere recursos adicionales para su control.

Incendio ocurrió en zona industrial del sur de Guayaquil

La emergencia se produjo en una fábrica dedicada al ensamblaje de motos, situada en un sector con presencia de viviendas y comercios. El avance de las llamas dentro del inmueble genera preocupación entre los moradores, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en contener el fuego dentro del perímetro industrial.

El Cuerpo de Bomberos confirmó el inicio de las labores a través de un reporte oficial: “Atendemos alarma 3 de incendio estructural en la Coop. Primero de Marzo, en el Guasmo Norte”.

Unidades especializadas atienden la emergencia

Para enfrentar el incendio, se activó un operativo que incluyó 13 unidades de combate, 3 camiones cisterna, 2 camiones escaleras y 1 vehículo especializado en materiales peligrosos. Además, se desplazaron 2 ambulancias y 2 vehículos destinados a la recarga de equipos de respiración autónoma (ERA), fundamentales para el trabajo en ambientes con alta concentración de humo.

Causas del incendio aún no han sido confirmadas

De manera preliminar, se ha informado que el fuego se originó dentro de la fábrica de ensamblaje de motos. No obstante, las causas que provocaron el incendio todavía no han sido determinadas.

