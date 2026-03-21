Incendio afectó una bodega de reciclaje en la vía Durán-Tambo

La emergencia fue reportada la noche del viernes 20 de marzo; bomberos de varios cantones atendieron la novedad

El incendio ocurrió la noche del viernes 20 de marzo en Durán.

Un incendio afectó una bodega de reciclaje ubicada en el kilómetro 5 de la vía Durán-Tambo, la noche del viernes 20 de marzo. El sistema integrado de seguridad ECU911 recibió la alerta ciudadana del hecho a las 22:38.

A esa hora, desde distintos sectores de Durán, ciudadanos observaron una columna de humo que se elevaba en el cielo. El hecho también quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del ECU 911.

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Esa entidad indicó que la novedad fue atendida por personal de los Cuerpos de Bomberos de Durán, Guayaquil, Daule y Yaguachi. Al sitio también acudieron agentes de la Policía Nacional.

Con el paso de los minutos, los bomberos elevaron a nivel 3 la alarma del incendio en la bodega de reciclaje. Con más de 10 unidades, los uniformados combatieron las lluvias durante varias horas.

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Incendio en bodega de reciclaje de Durán: No se reportaron heridos

Una vez que se disminuyó el nivel de las llamas, personal bomberil comenzó a remover del material. A las 09:23 este sábado 21 de marzo, la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que el incendio había sido controlado en un 80 %.

El ECU911 indicó que no se registraron personas heridas durante el incendio en la bodega de reciclaje. El Cuerpo de Bomberos de Durán investiga las causas de este hecho.

Riesgos expuso que el espacio en Durán servía para almacenar material combustible. No se reportaron viviendas cercadas afectadas, según esa institución.

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