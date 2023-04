Guayaquil: Los huecos dan la bienvenida en Mi Lote

“Vecinos, mi mamá venía con la niña en la moto y se cayeron por esos huecos”, fue la alerta que dio un morador del conjunto habitacional Mi Lote, en el noroeste de Guayaquil, ante el peligro que generan los huecos que se han formado sobre la vía principal del sector.

Los habitantes ya analizan presentar una denuncia pública para que el Municipio ponga atención y les den solución a un problema que, según indican, lo tienen desde hace dos años.

“La ciudadela está toda llena de huecos desde que empieza hasta que termina”, advirtió un morador.

Uno de los huecos más grande está a la entrada de Mi Lote. “Los taxistas o conductores que no conocen el sector se van de largo y se les dañan las llantas y metal delantero del carro. He visto algunos dañados”, dijo Mariana Castro, quien transita por la zona y apunta a los baches inmensos que se han formado en la principal. “Han ido a bachear el año pasado y justo ese hueco no lo arreglan”, insistió.

Pero pasando esa vía también hay otros ‘cráteres’, añadió otro morador, quien espera que el Municipio les brinde atención antes de que termine esta administración, más aún por estar cursando una época invernal con lluvias intensas, lo que genera más daño en la calzada.

“Y no solo eso, el deterioro de la vía la hace más propicia para la delincuencia. Cerca de aquí ya han existido crímenes, entonces no esperemos a que otra persona, sea una mujer, niño, se vuelva a caer”, advirtió Mariana, en espera de una pronta solución al problema vial.