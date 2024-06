Un hombre logró escapar de secuestradores disfrazados de policías en Samborondón.

Un hombre que había sido secuestrado por delincuentes disfrazados de policías logró escapar y posteriormente fue resguardado por verdaderos agentes de la Policía Nacional la tarde de este viernes 28 de junio.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en el km 9 de la avenida Samborondón, a la altura de una estación de servicio de gasolina en este cantón de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

El secuestrado relató que un hombre disfrazado de policía le hizo detener la marcha porque supuestamente llevaba vidrios polarizados. Momentos después un automóvil de la marca y modelo que utiliza la Policía llegó y se bajaron otros dos falsos policías encapuchados y empezaron a revisar el carro de la víctima.

"Cuando encontraron los documentos del carro me dijeron que era empresario, yo les respondí que no, que solamente ofrecía un servicio en mi auto, pero igual me dijeron que me iban a llevar para investigarme", dijo el rescatado.

Y continuó explicando que a poca distancia una camioneta con más falsos agentes se unió y lo cambiaron de vehículo. "La camioneta olía a marihuana, me golpearon y me hicieron agachar para que nadie me vea. Ahí me di cuenta lo que pasaba".

¿Cómo logró escapar el secuestrado?



Cuando iban cruzando el puente que une Samborondón con Sauces 4 (Guayaquil) el secuestrado se dio cuenta que una de las esposas que le habían colocado se abrió y en ese momento "me la jugué, sabía que ahí siempre hay bastante tráfico y me bajé, me metí entre los carros y pedí auxilio", explicó.

Un vehículo de seguridad se detuvo y al explicarle al conductor que quienes lo perseguían no eran gendarmes reales, llamó a la Policía. Esta apareció pocos minutos después y pudo encontrar la camioneta a poca distancia, debido a la congestión vehicular.

En el vehículo solo se pudo capturar al conductor, un hombre de 20 años sin antecedentes penales, pues el resto de criminales logró escapar. El detenido y el secuestrado fueron llevados a la Unidad de Policía Comunitaria de la Puntilla, donde fueron presentados a los medios de comunicación.

En poder del detenido se hallaron dos teléfonos celulares, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para el arma y unas esposas. ALEX LIMA.

El mayor Jorge Loaiza, jefe encargado del distrito Samborondón explicó que en poder del detenido se hallaron dos teléfonos celulares, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para el arma y unas esposas.

