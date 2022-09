Hasta la tarde de este viernes 9 de septiembre la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, ya registra 983 asesinatos, 428 más que el 2021, en el mismo período. Los últimos hechos se registraron en la parroquia Progreso, en el Guasmo sur, en el bloque 22 de Flor de Bastión, en las Riberas de Los Vergeles y en las calles Manabí y Loja, de Durán.

En este cantón de la provincia del Guayas fue asesinado la tarde del jueves, Pedro Gómez Banchón. Él se movilizaba en su carro cuando fue abordado por sujetos que iban a bordo de un camioneta, color negro, sin placa.

"Ante el hecho violento registrado la tarde del 8 de septiembre de 2022, en la que un funcionario de la Empresa Pública del Registro de la Propiedad del cantón Durán, institución adscrita a la Municipalidad, fuera asesinado por antisociales, hago un llamado de atención a las autoridades de control, para que se investigue el crimen y no quede en la impunidad", manifestó Daltón Nárvaez, alcalde de Durán.

Afirmó que ha dispuesto la activación de la Mesa de Seguridad del COE cantonal, para coordinar acciones inmediatas en conjunto con la fuerza pública y evitar que la delincuencia vuelva a su accionar delictivo en el cantón ferroviario.

"Cabe destacar que los índices delincuenciales han disminuido durante los últimos meses, y no permitiremos que bandas delictivas atenten contra la paz de nuestra ciudadanía, siendo así que reiteramos nuestro apoyo a la Policía Nacional y Fuerza Armadas en el actual estado de excepción. En torno al crimen de nuestro compañero, Pedro Gómez de 35 años de edad, debo informar que este tenía permiso de paternidad cuando fue asesinado mientras se movilizaba en su vehículo, quiero expresar mis sentidas condolencias a los familiares y amigos", sostuvo.

Nárvaez exhortó a la Asamblea Nacional a legislar en beneficio y apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. "Asimismo a los funcionarios del Consejo de Judicatura y Fiscalía a actuar inmediatamente, y emitir boletas de captura contra los cabecillas de las diversas agrupaciones antisociales, quienes están plenamente identificados. Tengo conocimiento que varios funcionarios públicos han sido amedrentados por antisociales, por el tema de tierras. Estos delincuentes estarían asentados en las diferentes cooperativas e invasiones del cantón", afirmó.

Pero en el cantón, la comunidad cuestiona también que desde la Alcaldía no se haga algo más. "Con solo reclamar o llamar la atención a otros funcionarios, Durán tampoco gana. El alcalde debería estar viendo qué hace falta para que, desde el lado urbanístico, todo mejore. Todo Durán está a oscuras, los pasos peatonales, callejones y parques son más un refugio de delincuentes y consumidores. Ellos nos han ganado la batalla, y al menos se podría en algo recuperar el espacio público, si desde la Alcaldía se trabajará como se debe en estos puntos", reclamó la residente Arminia Cornejo.

Esta semana precisamente EXPRESO publicó un reportaje en el que la ciudadanía cuestionada el actuar de los legisladores de Guayas. Aseguraron que los intentos de crear proyectos de poco o nada sirven si no defiende las normativas que creen lograrían aplacar esta ola de violencia e inseguridad que afecta no solo a Guayaquil y Durán, sino que todo al país.

La ciudad niega que la Asamblea la defienda https://t.co/4c2v4TlEA5 — Geraldine Weber (@geraldineweberm) September 9, 2022

“Nosotros no necesitamos que los legisladores hablen y hablen, sino que actúen. Si ven que una ley es prioritaria y no es aprobada, cambien los órdenes del día, cambien todo, incluso el sistema. Pongan sobre la mesa el mismo proyecto, háganlo hasta el cansancio. Si las drogas están acabando con el país, entonces fijen sus ojos a esas normas. Olvídense de las banderas, de sus vacaciones, de los epítetos. Señores, ¿se han puesto a pensar en lo que siente una madre cuando una bala perdida manda a la tumba a su hijo. ¿No les duele el alma? Actúen. Hagan más, no solo lo que dice el papel”, refutó Lídice Condo, habitante del barrio Centenario, donde un menor en octubre pasado perdió la vida a consecuencia de un robo que terminó en un cruce de balas.