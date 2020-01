Hay sancionados por tratar de ‘filtrar’ la prueba Ser Bachiller

Lo primero que los padres de Fiorella Zurita le dijeron, antes de acudir a su colegio para rendir la prueba Ser Bachiller, fue que no escuchara ningún comentario que la pusiera más nerviosa.

Alumnos usaron redes sociales para 'desahogarse' por la Ser Bachiller Leer más

A las 12:20 de ayer, salió con una enorme sonrisa de uno de los laboratorios que estaban destinados para la evaluación en la Unidad Educativa Nueva Semilla. Obtuvo 109, de 120 aciertos, en la prueba que le permitirá graduarse y acceder a un cupo en la universidad. Con ellos, se acaban horas de preocupación.

Reconoce, que horas antes sentía temor y nerviosismo por los testimonios que escuchó durante la jornada del lunes: que la prueba estaba más difícil, que había preguntas que no constaban en el currículum académico y que muchos alumnos habían sacado notas bajas. Reclamos que se replicaron en redes sociales.

Una de las mayores quejas fue la supuesta filtración de la prueba. Edwin Palma, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), confirmó que han tenido que intervenir en algunas instituciones educativas porque han detectado que alumnos ingresan con celulares y toman fotos de la evaluación.

Un video de Lasso sobre la prueba Ser Bachiller genera un debate en Twitter Leer más

Hecho. En la unidad educativa Nueva Semilla, los alumnos dijeron haber sacado un buen puntaje. Freddy Rodriguez

Física desanima a colegiales que rinden la Ser Bachiller Leer más

“No hay alerta de la filtración de exámenes, pero por ejemplo, ayer tuvimos un resultado atípico en una institución en Los Ríos y se determinó que los chicos tenían el celular al lado. El aplicativo de mañana (hoy) ha sido cambiado porque había una afectación”, comentó.

Martha Córdova, rectora del colegio Nueva Semilla y presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica del Guayas (Fedepal), indicó que las confusiones y especulaciones respecto a la prueba podrían radicarse en el nuevo modelo de evaluación que entró en vigencia en este periodo lectivo.

Lo importante es la práctica y hay que darle parte a los nervios por cómo se prepara el escenario para el estudiante. Tienen presión por todos lados, por su último año colegial. Guillermo Vásquez



gerente de la Academia Naval Altamar

Edwin Palma: “Hay la necesidad de 40.000 cupos de acceso a la universidad” Leer más

Añadió que, luego de terminado el proceso de evaluación, es decir el 23 de enero, se reunirá con los 88 representantes de los colegios que integran Fedepal para conocer cómo les fue a los estudiantes en la prueba. “Porque a última hora nos dijeron que habían cambiado las formas de evaluar. Yo nunca he visto a los chicos tan nerviosos”, indicó.

Guillermo Vásquez, gerente de la Academia Naval Altamar, detalló que los 257 alumnos que tenían que rendir la prueba tuvieron una preparación desde principio de año, pero no ligada exclusivamente al simulador que les puso a disposición el Ineval.

Como estoy activa en redes sociales, leía las quejas de los chicos por ese medio. Mi hijo también me dijo que ayer (lunes) algunos compañeros salieron mal en la prueba.

Érika de Rosado



madre de familia

Lo que sí notó, de acuerdo a los testimonios de varios alumnos, es que algunas preguntas fueron “rebuscadas” y tuvieron complicaciones en Física, como lo publicó EXPRESO ayer.

Hay que esperar a que termine la evaluación para, al final de todo, ver cómo salen los chicos y poder hacer un análisis real y una proporción de cómo les fue. Martha Córdova



rectora Nueva Semilla

No obstante, el representante de Ineval descartó que hubieran aumentado preguntas en esta rama. “De las 120 preguntas, solo 16 son del campo de Física”, precisó. Adelantó que solo un 6 % de los alumnos evaluados ayer tenían notas que bordeaban el rango más alto (120 aciertos).

En la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), 49.590 alumnos rendirán el examen hasta mañana. El 15 y 16 de febrero pueden hacer la petición de recalificación y la nota final la conocerá el 26 de febrero.

LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

@alex959713

Personas haciendo burla de los estudiantes que pedimos que se elimine el Ser Bachiller, vengan a darlo ustedes. No pueden emitir opiniones si no están en nuestros zapatos. Deben entender que hay temas que NUNCA nos dieron. ¿Qué piensan que somos ahora? ¿Adivinos?

@kerllyfranco

Lo que me define como estudiante es mi trayectoria estudiantil, qué tan buena fui, no esa prueba Ser Bachiller. Nadie debe sentirse mal con la cantidad de aciertos, somos más que eso.

@kiabeth46215896

Supuestamente, para el sistema de estudio no tengo la capacidad suficiente para acceder a la Educación Superior. Hoy estoy devastada, mi familia no tiene los suficientes recursos. No todos somos iguales.

@AndriVelez12

¿Entonces por apoyar esta iniciativa soy vaga? Tengo un promedio excelente de toda mi vida estudiantil, cuento con el diploma del Bachillerato Internacional y, ¿por una prueba no puedo entrar a la universidad?

@xseokjinslaugh

Me enoja cuando los que han hecho las pruebas de otros años dicen que: “Es una prueba sencilla”. Les informo que cambiaron los temas de un mes a otro. Además, revise las pruebas liberadas de años anteriores y eso era un chiste con lo de hoy.