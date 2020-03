"Hay que limpiar los botones del ascensor y pasamanos varias veces al día"

Vicent Forras es el fundador de la Fundación Gear Up, un bombero de Estados Unidos, sobreviviente en el atentado de las Torres Gemelas, es un experto en seguridad. La fundación tiene 18 años trabajando para los bomberos que no tienen presupuesto, se los entrena, les dan equipo.

Llegaron a Ecuador para entregar un equipo para bomberos, pero todavía no se puede retirar de la Aduana. Entonces, pensando en el personal de emergencia que atiende las llamadas de auxilio, que también incluye las ambulancias de los bomberos, pensaron que era importante traer un experto para instruirlos sobre el coronavirus. Luego se dieron cuenta que la necesidad era para todos. Esperan que el Ministerio de Salud se sume y aproveche la experiencia de los expertos que hablarán en esta jornada que está planificada para el jueves 5 de marzo.

Forras y la fundación han apoyado a Ecuador en otras emergencias como en el terremoto de 2016.

-¿Qué medida debe tomar el ciudadano?

-Lo primero que hay que aclarar es que el ciudadano debe informarse bien sobre el coronavirus, saber cómo es el esparcimiento del virus y saber que es un asesino global, como se lo ha denominado. (….) Es importante en este momento que las autoridades se reúnan con las entidades que manejan alto tráfico de personas, aeropuertos, terminales, centros comerciales y hospitales. Es un reto, porque una persona contagiada no presenta síntomas en las primeras semanas de tener el coronavirus y es en este período que es más contagioso. (…) La ciudadanía debe recibir la información de cómo prevenir cada hora, mínimo; para que sepan los protocolos a nivel nacional. Una forma sencilla de prevenir es lavarse las manos, esto debe ser mínimo por 20 segundos y hacerlo frecuentemente durante el día. No saludar con apretón de manos, no abrazos, no besos. (…) Es urgente que las empresas que tienen alta concentración de personas deben tener un protocolo, deben tener un sitio para desinfectar las manos, en las áreas más concurridas y tener anuncios. Hay que tener un protocolo de limpieza varias veces al día , hay que limpiar los botones de los ascensores, los pasamanos, todo lo que normalmente toca una persona en un día. La limpieza se debe hacer varias veces al día.

Este tipo de protocolo debió hacerse desde hace tres semanas. Es criminal no hacer nada en este tiempo. Es criminal no tomar medidas, el Gobierno debe asociarse con todo el mundo que traiga algo bueno, para educar, para prevenir esta etapa de contagio.

¿En EE. UU. se aplicó esto?

Si, se aplicó los protocolos (…) Se deben hacer test, pero por ejemplo el turismo en Hawai es altamente asiática y allá no se está haciendo el test. Pero si va a California allí si le hacen el test. Hay bastante dinero envuelto en esto, no es transparente como se debe y se requiere.

¿Qué medida debe tomar el equipo de emergencia?

Debe utilizar mascarilla y guantes así sea que atiende un desmayo en la Terminal de Terrestre, porque no sabe a quién está atendiendo, no sabe si es un contagiado de coronavirus. Si lo atiende sin la protección es obvio que se puede infectar. Hay que pensar si donde se va a llevar la cuarentena el aire acondicionado está aislado. ¿Qué se está haciendo? Las cuarentenas en Estados Unidos son en bases militares y en Australia, es en una isla aislada. Hay que determinar que autoridad es responsable de qué en la cadena. Se debe informar si los hospitales asignados para la cuarentena cuando se edificaron se lo hizo con esa visión. De existir un equipo de profesionales y autoridades que trabajen a nivel nacional. Por eso la fundación trae a Guayaquil al doctor Fabricio Bivona, es técnico en emergencias y especialista en enfermedades contagiosas críticas, para que de una conferencia el jueves 5 de marzo, en el salón Rubí, del Mall de Sol. El evento es desde las 08:00 hasta las 17:00, otros doctores darán conferencia en línea. Hay que prepararse.

¿Se dice que virus no resiste altas temperaturas?

Está en California y allí hay altas temperaturas. En la conferencia se hablará lo verdadero y los falso respecto al virus. Es importante que los protocolos y test se apliquen. En los equipos que todavía están en la Aduana, vienen mascarillas. Hay que tocar las cosas con el codo, en el aeropuerto debe existir cuadrillas de limpieza constante, la limpieza se debe hace cada 2 hora o cada 4 horas, esto es prevenir. Hay que dar protección a quienes limpian, mascarillas, lentes, guantes. El ciudadano debe lavarse las manos frecuentemente.