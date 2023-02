Patricio Lara Carcelén tiene 55 años, pero desde hace 10 perdió la vista y la posibilidad de sufragar con normalidad por la falta de facilidades que existen para las personas con discapacidad en el Ecuador.

Un equipo periodístico de EXPRESO acompañó a Lara a ejercer su derecho al voto y se evidenciaron las complicaciones que tuvo.

Antes de ingresar al recinto electoral, el colegio José Elías Altamirano, ubicado en el sur de Guayaquil, Lara tuvo dificultades para esquivar a la decenas de comerciantes informales que se le atravesaron en el camino. “Deberían llevarnos a casa las papeletas para votar o alguna otra manera de ayudarnos. Para nosotros es muy difícil”, reclamó Lara que con la ayuda de su sobrina, Yohanna Ramírez, realizó la votación. “Siempre debe venir alguien acompañándolo y decirle dónde rayar, aunque dice que no le interesa mucho porque no confía en los políticos”, dijo la acompañante que con paciencia le indicaba por donde caminar.

“Para nosotros debería existir el sistema Braile, para votar, pero nunca lo han tenido. Siempre, he tenido que venir con una persona para que me guíe al caminar y me diga dónde debo votar”, relató el hombre que perdió la vista por una enfermedad degenerativa.

“No se ni por quién voto porque no veo nada. Capaz y pido votar por un candidato y me engañan y voto por otro, así que solo rayo la hoja para que me den mi papel”, comentó Lara que confiesa que antes de perder la vista sí se interesaba por la política”, sentenció el hombre.

John Gamboa, director provincial del Consejo Nacional Electoral, dio a conocer que en Guayas solo 77 personas recibieron el voto en casa. Los parámetros para ejercerlo es tener al menos el 75% de discapacidad física y más de 50 años.

Para los no videntes debería haber sistema Braile, pero no nos toman en cuenta. Hay muchas dificultades para las personas con discapacidad Patricio Lara

Durante el recorrido que realizó el equipo periodístico de EXPRESO, pudo verse las falencias y desorganización que existieron para las personas con discpacidad a la hora de sufragar. Pese a que existió la Mesa de Atención Preferente, en el ingreso de cada institución educativa, hubo mucha demora en traer las papeletas, las hojas a firmar y el comprobante de votación. “Llevo casi media hora aquí esperando que me den mis papeletas para votar. Parece que no están preparados para atendernos. Espero votar y volver a tener que hacer mi travesía para volver al carro en el que llegué” , comentó Ignacio Anangonó, una persona en silla de ruedas que sufragaba en el colegio Agustín Vera Loor.

En algunos colegios, las personas no conocían de esta urna preferencial y buscaban su junta por su propia cuenta. “Yo no sabía que se podía votar al ingreso y me tocó atravesar todo ese camino de polvo y piedra para llegar a sufragar. Nunca nadie me dijo que podía quedarme en la entrada. Casi hasta me caigo. Debería existir más atención para nosotros. Definitivamente no hay facilidad para los votantes con discapacidad, nosotros nos sentimos muy excluidos”, dijo Luis Jalón, que caminaba con dificultad apoyado por un pequeño bastón desgastado.