Hecho. Patricia Amores es una de las residentes que no permitirá que se toque este pulmón natural.

Los habitantes de las ciudadelas que rodean al bosque protector Cerro Paraíso, uno de los pocos pulmones naturales que todavía le quedan a Guayaquil, están en alerta. El proyecto ‘Ícono ecológico 200 años’, que el Municipio de Guayaquil tenía previsto hasta hace poco construir y cuyo proceso, que estaba por adjudicarse, ha sido suspendido (aunque el Cabildo apunta, a través del diálogo, facilitar su posterior aceptación), les genera preocupación. No quieren que las áreas naturales sean manipuladas, ni que la flora y la fauna que allí se encuentra corran con el riesgo de morir.

Hasta la tarde de ayer, decenas de líderes y residentes de las ciudadelas El Paraíso, Bellavista, Cogra, Cimas del Bim Bam Bum, Miraflores y Los Ceibos, que habían mostrado ya su inconformidad con la obra, mediante una carta enviada a la alcaldesa Cynthia Viteri el pasado 8 de febrero; desconocían de la suspensión de este proyecto que, denunciaron, jamás fue socializado.

Lo único que hemos pedido es seguridad y eso pude haber con cámaras, guardaparques y el control entre Ambiente y el Cabildo. El problema está en que no trabajan juntos.

Mariana Burgos



residente del sector

Lo que sabían era que la ejecución del plan costaría casi $ 2’000.000 y que incluía la construcción de camineras para fomentar el senderismo (algo que los habitantes rechazan, para no invadir o dañar el cerro que de por sí se ha visto afectado con los incendios, muchos provocados), además de miradores, áreas de juegos infantiles y de descanso, monumentos y la instalación de garitas y cámaras de videovigilancias, esto lo único que por años han venido solicitando sin ser escuchados.

Los habitantes piden control y seguridad, pero que se respete la naturaleza del espacio.

“Nos ha tocado investigar de a poco, porque acá ni el Municipio, ni la Fundación Siglo XXI, que es la que la ejecutaría, nos ha dicho cómo será la obra y cuál es su impacto. En el Plan de Manejo Ambiental del Cabildo se ha dicho que cualquier actividad, por mínima que sea, debe ser conversada con la comunidad. Las autoridades han violado nuestros derechos”, asegura la residente de El Paraíso, Mariana Burgos, quien cuestiona que se quiera levantar los espacios sin talar los árboles.

El bosque ha sido protegido en ley, pero no en acción, todo ha quedado en papel. Si quieren invertir den seguridad al bosque y regeneren el barrio, que urge de cambios.



Gloria Bastidas,

residente del sector

“Estamos hablando de que este es un bosque protegido, ni una especie debe tocarse. Son 3,5 kilómetros que buscan intervenir, desde el mirador de Bellavista hasta las canchas de El Paraíso. No entiendo qué se busca, ¿bajar también estas montañas cuando son las únicas que quedan”, agrega la moradora Patricia Amores, quien alerta de que al permitir que la mano del hombre toque al cerro, el riesgo a que haya desastres, como los deslaves de Quito y Zaruma, son elevados.

“Sería una desgracia. Una muerte anunciada”, piensa.

Mariana Burgos pide al Cabildo que transparenten la información del proyecto.

Ayer EXPRESO solicitó una entrevista con los funcionarios de Siglo XXI para conocer, entre otras cosas, qué estudios certifican que la comunidad quiere esta obra y que es prioritaria, pero se limitaron a extender un comunicado en el que además de señalar cuál es el estado del proceso, indicaron que la obra “pretende readecuar el sendero existente para convertirlo, con una mínima intervención, en un sendero ecoturístico” y que la entidad agotará todos los diálogos para que se comprenda el alcance que tiene y luego, junto a la ciudadanía, tomar las mejores decisiones para su continuidad.

Pero para los residentes Miguel Matute y Carlos Feijoó, también del sector aledaño al cerro, así el turismo sea de bajo impacto afectará al lugar.

Intervenir el parque, construir en él, generar ruido hará que las especies migren o muera. Este bosque es protegido por el Estado, es importantísimo. Urge equilibrio.

Xavier Salgado,

especialista en Desarrollo Sostenible

Para ambos, el dinero a invertir debe ser utilizado en obras que realmente se requieran. “El Municipio, como administrador del bosque, tiene asignado un rubro de $ 1.2 millones para el mantenimiento del cerro por 10 años y ni siquiera sabemos cuándo han invertido en la seguridad, que es primordial. En Cerro Paraíso hay asentamientos irregulares, personas que consumen alcohol y drogas. ¿Dónde está el control? Ahora quieren invertir casi el doble en algo que rechazamos. No queremos quedarnos con lo que tenemos, pero lo que hagan no debe ser invasivo, no debe afectar al entorno, debe proteger y preservar”, argumentó Feijoó.

En pleno corazón del cerro, denuncian los residentes, se han construido de forma ilegal viviendas.

“Esta es una belleza natural, si quieren adecuarlo que lo hagan a través de seguridad, haciendo cambios mínimos como lo han hecho en Cerro Blanco, pero conservando los derechos de la naturaleza”, coinciden.