Habitantes improvisan una nave para cruzar el río Daule

El viacrucis para los residentes de Colimes no para. Han pasado nueve meses desde que se desplomó el puente de Colimes, en el pasado abril, como lo publicó EXPRESO; pero la escena que se ve en estos días en el río es como si hubiera retrocedido al año 500 después de Cristo, cuando los habitantes de Daule cruzaban el río (del mismo nombre) en embarcaciones parecidas a la que se observa en la foto que acompaña este tema.

El paso de caña y madera que la población armó como solución, para cruzar del recinto Puerto Rico al malecón de Colimes, lo tuvieron que sacar para evitar, como ha pasado en ocasiones pasadas, que tras las lluvias y el aumento de la corriente del afluente, este se desmoronara.

Ahora y en vista de que no tienen otra salida, solo pueden cruzar durante el día, en dos improvisadas lanchas con tapadera de zinc y madera sobre dos canoas a motor.

Para ir a trabajar las personas tienen que gastar 10 dólares adicionales al mes, para cruzar en la embarcación, que se pueden ahorrar si hubiera el puente. Edgar Romero

Alberto Burgos, de 43 años y habitante del cantón, manifestó que es un problema no tener ahora el puente para cruzar las 24 horas. “Si no hay canoa para trasladar a los peatones o las gabarras para movilizar a los vehículos, nos quedamos atrapados. La llegada de este invierno será dura, porque no tenemos cómo cruzar en las noches desde el recinto Puerto Rico al malecón de Colimes, y nunca falta la necesidad de hacerlo para comprar medicinas o ir a un hospital, más aún en pandemia”, agregó.

“En vista del panorama al que nos enfrentamos, no nos queda nada más que rogar para que nadie se enferme”, dijo Luis Muñoz, habitante del cantón.

Este año no queríamos que llegara el invierno, porque era más difícil cruzar el río Daule. Esperamos que no sea un invierno fuerte, porque sino las lanchas no podrán cruzar.

La alcaldesa de Colimes, Jackelin Ordóñez, aseguró a este Diario, que tras la visita de la prefecta del Guayas, Susana González, la semana pasada al cantón, se realizan los trabajos de construcción del puente de hormigón, que permitirá el paso de vehículos y de peatones, y ya no será metálico porque tras los estudios realizados se determinó que su duración sería de unos ocho años, y existe el riesgo de que si hubiera un fuerte temblor se desplome nuevamente.

Por ello, la decisión de las autoridades fue finalmente construir un puente de hormigón, que será útil por 75 años, y que va a reemplazar al que se desplomó en el pasado abril.

Los trabajos para levantar el nuevo puente ya empezaron y se terminarán en diez meses, según las autoridades.

“Junto a la alcaldesa hemos intervenido el sector, se va a construir el puente y arreglar la carpeta de asfalto de 7,5 kilómetros de la carretera principal y 32 kilómetros entre Colimes y Santa Lucía”, manifestó la prefecta del Guayas, Susana González.

Precisó que el puente que colapsó el pasado 23 de abril, también permite la conexión entre Colimes y Manabí, por lo tanto, la obra va a beneficiar al sector agrícola de las provincias de Guayas y Manabí.

Destacó que los problemas de Colimes no eran solo por la falta del puente, sino también el deterioro de sus vías, por eso se buscó aplicar una solución integral y también arreglaremos las vías”, agregó González.

Población En Colimes viven 27.000 personas, que esperan que se cumplan las obras de las vías y puente, para evitar más afectaciones económicas.

Marco de la Rosa Mindiola, habitante del recinto Chumbo, espera que el puente, que no solo beneficia a los habitantes de su cantón sino a pobladores de Manabí, que a diario transitan por este sector, se termine en el tiempo planificado. “Desde hace 30 años laboro en una empresa de Guayaquil y por necesidad tengo que pasar todos los días. Nos urge que no haya retrasos”, piensa.

Hasta que esté lista la nueva estructura, los agricultores cruzan los sacos de maíz, soya o arroz en las embarcaciones improvisadas.