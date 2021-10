El Consejo de la Judicatura (CJ) en conjunto con el Municipio de Guayaquil buscan bajar los niveles de violencia social, desde los barrios y comunidades.

Este lunes 11 de octubre de 2021, se incorporaron a la ciudad y cantones de la provincia del Guayas 63 jueces de Paz y 270 promotores que ayudarán a resolver los conflictos que no incurran en el ámbito penal, pero que afectan directamente en la armonía entre vecinos.

Los jueces fueron posesionados en un evento que se desarrolló en la plaza Rodolfo Baquerizo, en el malecón del Salado, tras una capacitación virtual y presencial que recibieron por parte de la Judicatura y de la Empresa Pública Municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (EP-DASE), a través de su Centro de Mediación Más Paz.

Durante las capacitaciones, que tuvieron una duración de 30 horas, se analizaron casos reales en materia comunitaria, perfeccionando la mediación e instruyendo en la redacción y elaboración de actas, según informó el Municipio.

“(...) los jueces de Paz no son mediadores, no son jueces de la justicia ordinaria, son jueces que tienen herramientas de diálogo, herramientas de la conciliación y que tienen una herramienta que no tiene ningún otro juez: el respeto de su comunidad y vecindad; ese creo, sin duda alguna, es el más grande atributo que tienen esos jueces y, hoy en día, compite con la confianza (...)”, manifestó María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura, en Guayas. Los nuevos jueces son parte de los 457 que existen en el país y despliegan su labor dentro de la comunidad o vecindad donde habitan.

Los 63 trabajarán de la mano con los 270 promotores de 25 barrios de la ciudad y 13 cantones de la provincia del Guayas.

Para el abogado Manuel Yunga, es una responsabilidad que han aceptado con el aval del Municipio de Guayaquil y la Judicatura, para “llevar una justicia ecuánime a cada una de las sociedades donde vamos a funcionar, llevar paz a la comunidad”.

La formación de jueces de Paz se inscribe en la política municipal de trabajar por la seguridad ciudadana, procurando formar líderes barriales para resolver disputas en las comunidades, ya que dentro de sus competencias los jueces pueden subsanar conflictos de mediana complejidad, evitando que se llegue a una instancia judicial, señala el Municipio. La mayoría de conflictos tiene que ver con la bulla por utilización de parlantes, animales domésticos, entre otros.