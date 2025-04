El guayaquileño, "el gran perdedor" por las peleas del Municipio y el Gobierno

Las disputas entre Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Daniel Noboa, presidente de la República, se han vuelto repetitivas durante los últimos meses. El intercambio de mensajes en redes sociales y mutuos ataques en entrevistas han provocado un ambiente hostil entre los políticos.

Sin embargo, para la ciudadanía en general, el gran perdedor de estas rencillas políticas es el mismo guayaquileño, que se ve afectado por las peleas entre los funcionarios, principalmente en la falta de obras y demoras en la ejecución de los trabajos ya iniciados en la urbe.

La discusión entre los políticos afecta a la ciudadanía

“Hablan que pegan tres palos, pero a nosotros nos deben 100 palos. El Gobierno nos debe 100 millones de dólares”, dijo días atrás Álvarez en un enlace radial, donde denunció que había varias obras afectadas (paralizadas o demoradas) por la falta de presupuesto.

Esta situación se refleja en las calles, donde miles de ciudadanos han sido afectados y padecen problemas en su cotidianidad. Ellos exigen que se finalicen las pugnas políticas y se trabaje por Guayaquil.

“Esta obra lleva en ejecución desde el 2023 y, pese a que ya está más avanzada, sigue sin ser entregada y continúan los problemas”, le manifestó a EXPRESO Jimmy Morales, refiriéndose al trabajo de pavimentación de la vía Teodoro Alvarado Oleas, la calle que conecta la Francisco de Orellana y la vía a Daule en el norte de Guayaquil.

Otra obra paralizada es la parada de la Aviación Civil en la avenida Las Américas JOFFRE FLORES

Esta zona, tal como lo ha contado este Diario, ha sido perjudicada por el retraso de la obra. “Los negocios se fueron a la quiebra, los buses dejaron de pasar, los robos aumentaron y hubo muchos accidentes. Vivir aquí los últimos años ha sido un suplicio”, reconoció Morales, al recalcar que las pugnas entre políticos no favorecen a la ciudadanía.

“Estas peleas hacen que todo se retrase más y el principal afectado es el ciudadano. ¿Quién nos devuelve lo perdido? Nosotros somos los grandes perdedores de todo esto”, se cuestionó molesto el hombre.

Este Diario pudo conocer a través del departamento de Comunicación del Cabildo que se encuentran completamente suspendidos el mantenimiento vial del Guasmo (calles secundarias y avenidas), la reubicación de la parada Aviación Civil de la Metrovía y el alquiler de maquinarias para atender a la urbe en época invernal. Mientras que hay otras obras que se encuentran con rendimiento disminuido por la falta de recursos.

Los ciudadanos piden menos peleas y más soluciones

Moradores del centro de Guayaquil mostraron su descontento por las dificultades que varias obras inconclusas vienen provocando desde hace varios meses.

Para Elías Moreira, comerciante del centro de Guayaquil, el cierre de la calle García Avilés ha provocado una disminución en las ventas y que cada vez lleguen menos personas al sitio. “Estos trabajos están desde ya por lo menos cinco meses y no permiten que los vehículos circulen, por lo que las ventas se ven completamente afectadas”, lamentó el hombre, que comercializa ropa desde hace seis años en su local.

En estas zonas se realizan los trabajos de la troncal 4 de la Metrovía y otro mantenimiento vial del centro. Algunos residentes también se sienten perjudicados por estos retrasos municipales.

“Ha existido mucha bulla y polvo y eso aún no acaba. Se han hecho huecos en las veredas y con las lluvias varias personas ya se han caído. Los problemas continúan y no sabemos hasta cuándo. Se necesita buscar la forma de resolver eso”, reclamó Dalmiro Mendoza, residente del sector, quien coincide con otros vecinos en que lo más importante para los políticos debe ser servir y no lucirse por beneficios personales.

“Nos da igual si es Aquiles o Noboa, pero que se resuelva pronto. Pareciera que solo buscan ser ellos las estrellas, pero no servir realmente a los ciudadanos”, se quejó Mendoza.

Sobre esta problemática, EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Municipio para conocer qué se está haciendo para procurar agilizar las obras y que el ciudadano no sufra tanta afectación. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna respuesta.

Por otra parte, este Diario también solicitó información al Ministerio de Finanzas para conocer los detalles sobre la deuda que denunció el alcalde de Guayaquil. Sin embargo, tampoco hubo respuesta por parte del Gobierno.

