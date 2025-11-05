Guayaquil supera récord de matriculación vehicular: 275.000 registrados en 2025

El parque automotor de la ciudad supera los 840 mil vehículos y plantea nuevos retos de movilidad y planificación urbana

Guayaquil cierra el 2025 con un incremento significativo en el número de automotores matriculados. Según datos de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), entre enero y octubre se registraron 275.000 vehículos matriculados, lo que representa un aumento del 25% respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzó los 221.200 trámites.

Las estadísticas evidencian, además, que la ciudad ya superó el total de matriculaciones realizadas en todo el 2024, que fue de 265.427 vehículos, pese a que aún restan dos meses para culminar el año.

Este crecimiento, aunque refleja una mejora en los procesos administrativos y en la confianza de los conductores, también pone en evidencia el acelerado aumento del parque automotor, que actualmente bordea los 840.000 vehículos.

Cierre en la Av. Juan Tanca Marengo: estas son las rutas alternas en Guayaquil Leer más

Una cifra que podría preocupar, pues se traduciría en más congestión, contaminación y presión sobre la infraestructura vial de la urbe.

La ATM atribuye este repunte a varias medidas implementadas en 2025, entre ellas el fortalecimiento de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) como requisito indispensable para circular, y la coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para eliminar las denominadas revisiones visuales en otros cantones, con el fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

Matriculación vehicular: calendario y puntos de atención

Durante noviembre, la ATM recuerda que los propietarios de vehículos con placas terminadas en el dígito 0 deben realizar su trámite de matriculación. En diciembre, en cambio, se atenderá a los conductores rezagados que no cumplieron con el calendario oficial.

Actualmente, Guayaquil cuenta con tres centros autorizados para la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación:

Centro Norte – Av. Narcisa de Jesús (junto al Terminal Río Daule de la Metrovía)

Lunes a viernes: 07h00 a 19h00

Primeros dos sábados del mes: 07h00 a 15h00

Últimos dos sábados del mes: 07h00 a 13h00

Centro Vía a Daule – Km 10½ (detrás del Paseo Shopping)

Horario regular de atención

Centro Sur – Av. 25 de Julio (Vía al Puerto Marítimo)

Lunes a viernes: 07h00 a 17h00

Primeros dos sábados del mes: 07h00 a 15h00

Últimos dos sábados del mes: 07h00 a 13h00