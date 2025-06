Obras en planta Los Merinos alteran el tránsito: revisa aquí los desvíos de buses

La movilidad en el norte de Guayaquil sufrirá cambios temporales esta semana debido a la ejecución de obras vinculadas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos (PTAR).

Entre el jueves 5 y el domingo 8 de junio, se cerrará totalmente la intersección de las calles Zoila Velásquez de Estarellas y Dr. Teodoro Alvarado Oleas, en el sector de Guayacanes y Sauces 4.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó a través de un comunicado que los trabajos hidrosanitarios, coordinados con EMAPAG y la empresa contratista, se realizarán durante las 24 horas, con el fin de minimizar las afectaciones a la circulación vehicular y peatonal.

Líneas de buses que modificarán sus recorridos

Como parte del plan de movilidad, dos líneas de buses urbanos y un alimentador de la Metrovía modificarán parcialmente sus recorridos:

Línea 89:

Rodrigo Icaza Cornejo (norte–sur) – Redondel – Rodrigo Icaza Cornejo (sur–norte) – Enrique Gil Gilbert – estación.

Línea 94:



Manuel de Jesús Real – Enrique Gil Gilbert – Rodrigo Icaza Cornejo.

Alimentador Metrovía:

Autopista Narcisa de Jesús – Enrique Gil Gilbert – Manuel de Jesús Real – Murillo – Raquel Ugarte de Cevalle – Autopista.

La ATM recomienda a los conductores evitar la zona y usar rutas alternas mientras se desarrollan estas obras complementarias clave para el sistema de saneamiento de la ciudad.

La ciudadanía exige agentes y la señalética adecuada

Frente a esta situación, los ciudadanos solicitan que haya suficientes agentes en las calles y la debida señalética. "Hace dos semanas, la Alcaldía estaba haciendo trabajos en la Orellana, cerca de la ciudadela Los Vergeles, y si no me choqué fue de milagro. En la noche, ni un solo agente ni señalética. Podíamos matarnos y ni un foquito había para que nos alumbre y guíe. Así trabaja el Municipio y la ATM, a medias. No ve los riesgos. Ojalá aquí no pase lo mismo", sentenció Óscar Cañar, habitante de Sauces.

Una opinión similar tuvo el conductor Miguel Alcívar, quien coincidió en que "no importa que trabajo haga la ATM o la Alcaldía, que la presencia de los agentes dura hasta que cae el sol". "Siempre es lo mismo, en el día hay cuadrillas enteras, que dificultan todavía más el tráfico. Pero en la noche, todos se van. Así ha sido siempre", sentenció.

