Guayaquil: hombre orina en gasolinera y causa indignación en redes sociales.Captura de video

Guayaquil: hombre se bajó en gasolinera en vía la costa y orinó frente a todos

Video viral volvió a poner sobre la mesa un problema: la falta de baños públicos y el mal uso del espacio urbano

Una escena insólita sorprendió a quienes estaban en una gasolinera de la vía a la costa: un hombre fue captado orinando a la vista de todos, sin pudor ni consideración.

El video, grabado por un testigo, se viralizó en redes sociales, generando indignación y cientos de comentarios

“Hay un baño a tres pasos, esto ya no es salud, es falta de educación”, escribió un usuario. Otros señalaron que este tipo de comportamientos también ocurren en terminales y calles céntricas de la ciudad.

El audiovisual dura apenas 5 segundos, pero dejó a cientos indignados. 

¿Por qué Guayaquil no cuenta con suficientes baños públicos?

EXPRESO ha registrado que existe un denominador común en algunos espacios céntricos: los soportales de varios edificios presentan manchas y mal olor. Esta práctica se repite en distintos sectores, donde el espacio público se convierte en baño al aire libre.

“Por eso hay tanta cochinada en la calle”, reclamó el ciudadano Enrique Reyes, frente a la Plaza San Francisco, donde también se ha registrado el problema.

Actualmente, muchos deben acudir a centros comerciales o cafeterías para usar sus servicios sanitarios.

