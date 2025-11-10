Desvíos de buses en Guayaquil: obras en Rumichaca modifican recorridos urbanos

Nuevos recorridos se aplican por cierre de la calle, donde se ejecutan obras de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias

Cierre vial en Guayaquil afecta rutas de buses por obras en la calle Rumichaca.

Desde este lunes 10 de noviembre, varias líneas de autobuses urbanos modifican su recorrido debido al cierre de la calle Rumichaca, entre Luque y la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.

La calle permanecerá cerrada por trabajos de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La medida impacta a cientos de usuarios del transporte urbano y al alto movimiento comercial de esta zona del centro de Guayaquil.

“Durante este período, las rutas de autobuses que circulan por la zona modificarán su recorrido”, precisó la ATM en sus cuentas oficiales.

Las rutas de buses afectadas y sus desvíos son las siguientes:

Líneas 7, 21, 55, 67, 83, 116, 84 y 135: Aguirre, García Moreno, Primero de Mayo, Víctor Manuel Rendón.

Líneas 8, 9, 10, 61, 85 y 108: Aguirre, García Moreno y Luis Urdaneta.

Línea 45: Aguirre, José de Antepara.

Líneas 47 y 52: Antepara, Primero de Mayo, Víctor Manuel Rendón, Baquerizo Moreno.

Línea 54: Primero de Mayo, Víctor Manuel Rendón, Baquerizo Moreno.

Líneas 92, 123, 125, 137 y 141: Aguirre, García Moreno, Quisquís.

Línea 79: Rumichaca, Aguirre y 6 de Marzo.

La ATM recordó que las rutas alternas principales para circular por el sector son la calle Chimborazo y la avenida Quito.

Sin embargo, conductores y ciudadanos ya reportan congestión vehicular en la calle Aguirre.

“Estimados, por favor su ayuda con agentes para la calle Aguirre, por los arreglos se ha congestionado demasiado. Se necesita a agentes que descongestionen las calles”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

