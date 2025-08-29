Atención Guayaquil: suspendido el servicio de agua en 60 áreas este 30 de agosto

Interrupción de 18 horas afectará a 60 áreas de Guayaquil este sábado mientras se rehabilita un acueducto clave

18 horas continuas: la suspensión del servicio será desde las 04:00 hasta las 22:00 del sábado 30 de agosto.

Un corte programado afectará el suministro de agua en unas 60 áreas de Guayaquil este sábado 30 de agosto, informó la concesionaria Interagua. La suspensión será de 18 horas continuas, desde las 04:00 hasta las 22:00, debido a trabajos de rehabilitación de un acueducto de 700 milímetros en el kilómetro 13 de la vía a la costa.

La medida impactará a más de 27.000 usuarios, incluyendo urbanizaciones, recintos y comunas. Los trabajos buscan reforzar la red de distribución, mejorar la presión y garantizar un suministro más estable en esta creciente zona de la ciudad.

Urbanizaciones, recintos y comunas sin servicio durante 18 horas

Entre las urbanizaciones afectadas se encuentran El Crisol, Villa Nova, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, El Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de la Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapas I-II), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de Los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Vía al Sol, Villas del Bosque y Oporto.

Los recintos incluyen San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, Las Piedritas, San Cristóbal, Bajada de Progreso, Safando, El Tigre, Bajada de Chanduy, San Jerónimo I y II, Cerecita, San Isidro, San Jerónimo de Bajada de Chanduy, Palo Santo, Chongón, Eloy Alfaro, Casas Viejas y San Juan del Peaje.

Las zonas afectadas incluyen desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 73 de la vía a la costa. Más de 27.000 usuarios se verán afectados entre urbanizaciones, recintos y comunas.

ANUNCIO IMPORTANTE - TRABAJO PROGRAMADO

Seguimos trabajando para brindar un servicio de calidad a distintos lugares de la ciudad. Realizaremos importantes trabajos en el km 13.5 de vía a la Costa.



Desde las 04h00 hasta las 22h00 del sábado 30 de agosto.



➡️ Conoce los… pic.twitter.com/jWtFAiM3gI — Interagua C. Ltda (@interagua) August 25, 2025

Las comunas afectadas son Mamey, San José de Amén, Olmedo, Sucre y Progreso, además de varios caseríos ubicados entre el kilómetro 35 y el kilómetro 73 de la vía a la costa.

Interagua pide tomar previsiones mientras se fortalece la red

Interagua recomendó a los habitantes y negocios de la zona almacenar agua con anticipación y tomar previsiones para evitar inconvenientes durante la suspensión.

Aunque los cortes temporales generan molestias, la empresa destacó que los trabajos permitirán optimizar la cobertura del servicio y fortalecer el sistema de distribución a largo plazo.

Vecinos ya expresaron su malestar por la duración del corte. Dieciocho horas es hartísimo, una exageración de por sí. Ojalá cumplan y no pasemos un minuto más sin agua. Siempre es lo mismo, muy molestoso”, aseguró el residente Claudio Cruz.

Los trabajos se realizan en un acueducto de 700 milímetros, cuya rehabilitación reforzará la red y mejorará la presión del servicio.

Oscar Gándara, por su lado, aseguró que prefiere salir de la ciudad antes que quedarse sin agua durante casi un día completo: “No estaba en mis planes irme a la playa, pero pasar tanto tiempo sin agua aquí es imposible. Prefiero irme a casa en Salinas aunque haga frío o esté violento”.

