Guayaquil celebra la Navidad en parque Samanes con eventos gratuitos

Se alistan varias actividades para este sábado 20 de diciembre. Conoce los detalles

Las actividades se realizarán en el sector Las Lagunas

El espíritu de la Navidad se tomará este sábado 20 de diciembre el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, con una programación especial pensada para el encuentro familiar y el disfrute comunitario.

Detalles de las actividades en parque Samanes

Desde la tarde, este espacio verde se convertirá en el escenario de una celebración abierta al público, con propuestas recreativas y culturales para todas las edades, según anunció el Municipio de Guayaquil.

La agenda arrancará a partir de las 17:00 e incluirá presentaciones artísticas, espectáculos dirigidos al público infantil y la proyección de una película alusiva a la temporada.

Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil Leer más

La actividad busca promover la convivencia y fortalecer los vínculos entre vecinos en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.

Desde el Municipio se informó que esta jornada navideña corresponde al cierre anual del denominado Plan Samanes, una iniciativa que durante el año ha buscado la activación permanente del parque mediante eventos culturales, deportivos y recreativos, con el objetivo de dinamizar el uso del espacio público.

El programa es ejecutado de manera articulada con varias dependencias municipales, entre ellas las direcciones de Turismo, Cultura, Ambiente, Pro Animal y ZUMAR, además de empresas públicas que han sumado esfuerzos para llevar adelante estas actividades.

Con esta edición especial por Navidad, las autoridades buscan cerrar el año reforzando el sentido de comunidad y promoviendo espacios seguros y accesibles para el entretenimiento familiar, consolidando al parque Samanes como un punto de encuentro para la ciudad.

El pedido ciudadano para el parque Samanes

Por su parte, la ciudadanía espera que esta clase de actividades se mantengan en Guayaquil y no se realicen únicamente por la temporada guayaquileña.

RELACIONADAS La recreación en el Parque Samanes es a media luz

Los visitantes esperan también que mejoren las luminarias del parque. Un tema que se ha solicitado a lo largo del 2025

El parque Samanes se observa con muchas zonas oscuras JOFFRE FLORES

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!