Inés Manzano a Aquiles Álvarez: "Pon a trabajar a tu equipo, bien mediocre"

El cruce de acusaciones sube de tono. La noche del 13 de diciembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusó al Gobierno central de persecución política contra él y el Municipio. A través de redes sociales, denunció un plan sistemático de ataques personales e institucionales liderado por el Ministerio de Ambiente.

Controversia ambiental y política en Guayaquil

Este 14 de diciembre, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, respondió con dureza: "Tal vez como no vives la ciudad, sino desde una oficina, no te das cuenta de los problemas de contaminación. Pon a trabajar a tu equipo, bien mediocre". Manzano también calificó la situación como un posible delito ambiental.

Álvarez había señalado previamente varias acciones como parte del "libreto de persecución", incluyendo denuncias en su contra, investigaciones sobre la empresa Urvaseo y un operativo de la Fiscalía en el relleno sanitario, al que calificó de "ingreso violento". Además, compartió un video en el que acusó a Manzano de tener una actitud "prepotente" y usar amenazas para imponer decisiones. "Así trabajan, a punta de amenazas. El ‘poder’ se les sube rápido a la cabeza", afirmó.

La verdad que esta persecución pasó de lo personal (porque NO TIENEN NADA en su denuncia sin argumentos) a lo institucional (MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL).



Plan de acción en contra de Guayaquil:



1- Denuncia personal al alcalde.

2- Denuncia Urvaseo.

El alcalde también insinuó que las investigaciones podrían tener fines económicos y funcionar como "cortinas de humo" para distraer de problemas nacionales como la crisis energética relacionada con PROGEN.

Las respuestas de las autoridades ambientales

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) anunció el inicio de un proceso sancionador contra el Municipio de Guayaquil, EMAPAG y la concesionaria Interagua por presunta contaminación del río Daule, principal fuente de agua potable de la ciudad. Según inspecciones en las plantas de tratamiento, se detectaron niveles de coliformes fecales y otras sustancias que superan los límites legales. La ARCA subrayó que esta infracción, considerada muy grave, está en etapa de prueba para determinar responsabilidades.

A pesar de las denuncias, Álvarez aseguró que el Municipio enfrentará la situación con firmeza. "Defenderemos nuestros argumentos, pese a la persecución instaurada contra Guayaquil", dijo.

Tal vez como no vives la ciudad sino desde una oficina, no te das cuenta de los olores y de que hay ciudadanos que viven del Río, y que los recursos naturales se cuidan.



Frente a ello, este 14 de diciembre Manzano respondió a lo denunciado por el primer edil. "Tal vez como no vives la ciudad sino desde una oficina, no te das cuenta de los olores y de que hay ciudadanos que viven del río, y que los recursos naturales se cuidan. Pon a trabajar a tu equipo, bien mediocre. Que esto es un posible delito ambiental… Y que no te hagan quedar mal desde la dirección de Ambiente, Emapag y la concesionaria. Avisado desde 2023... Yo sí me preocupo por mi ciudad", señaló.

"Que el Banco Mundial te de el crédito no significa que te avale la contaminación. De hecho, les dan crédito porque contaminan. Millones de coliformes fecales, millones al río Daule. Y el límite permisible es 2000. Ahí te lo dejo para que hagas trabajar a tu gente", agregó en respuesta a otra publicación de Álvarez en la que hizo alusión en que Guayaquil pronto se tratarán casi al 100 % las aguas residuales.

Por su parte, la ARCA reiteró su compromiso con la protección del recurso hídrico, señalando que su labor es garantizar la calidad y seguridad del agua para la ciudadanía, sin entrar en polémicas políticas.

