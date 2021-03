Guasmo Sur: Familia muerta es hallada por la Policía

Tragedia en el Guasmo sur de Guayaquil. Cinco miembros de una familia fueron encontrados muertos dentro de su domicilio en la cooperativa Proletarios sin tierra.

Las víctimas mortales son tres mujeres, un hombre y una menor de edad informó un oficial de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased).

"No podemos adelantar cuales han sido las causas de las muertes. Las autopsias determinaran que pasó", informó un agente.

Una vecina de las víctimas reveló a este Diario que la niña fallecida es su ahijada y que desde el lunes 8 desconocían el paradero de la familia Ibánez Alvarado.

"Un morador se acercó a mi hija y me dijo 'dígale al vecino que guarde el carro que es peligroso que lo tenga afuera'. Al día siguiente me volvió a insistir, pero nadie salía de la casa, por lo que me pareció extraño", relató consternada la señora.

La morador explicó que la tarde de hoy, la hermana de su compadre se acercó al domicilio de las víctima y al verificar que nadie respondía llamó a la Policía.

"La señora estaba llorando. Cuando los agentes llegaron y abrieron la puerta salió un mal olor de la casa. No sabemos que ha pasado, ni las causa de la muerte", mencionó. La lugareña comentó que su compadre laboraba en su carro color plomo como taxista informal.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Eduardo Ibáñez y su esposa Victoria Alvarado Rodríguez.